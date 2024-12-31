快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

直播天象共度跨年夜 北市天文館預告：有機會看見流星雨

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一邊許下願望。圖／北市天文館提供
2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一邊許下願望。圖／北市天文館提供

2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一邊許下願望，而元旦當天天文館也正常營業，並規畫一系列特展與活動，邀請遊客一同來欣賞。

天文館表示，跨年星空直播節目於今晚7時正式啟動，將從高山現場拍攝星空畫面，並即時與網友互動，提供專業的天文解說，欣賞無光害環境中壯麗星空之美，並介紹2025年一系列重要天象。

天文館說，在接近午夜，進入跨年倒數，此時后髮座流星雨、12月小獅座流星雨及年度三大流星雨的象限儀座流星雨都在活躍期間，有機會在直播畫面中看到流星劃過天際，隨著夜晚轉為清晨，當太陽自地平線升起時，正值活躍期的太陽盤面預料將可見到許多明顯的大型太陽黑子，也將透過專業望遠鏡將實況轉播。

此外，在元旦天文館宇宙劇場上午9時、9時40分與10時20分播映「火星旅行」免費短片，搭配「旅行到火星」特展，集結火星探測科學成果與火星奇觀，既富科學知識又能滿足大小朋友的宇宙探險夢想；同時間場次，立體劇場則播映最適合全家大小一同欣賞的免費短片「松鼠歷險記」，歡迎民眾一起到天文館過年。

天文館 流星雨 跨年

延伸閱讀

整理包／2025北市9新制上路一次看 多項鼓勵生育補助加碼

小米雷軍明晚圍爐跨年直播 將提2025年心願和目標

西湖邊直播辣眼！ 「法海大戰保安」白素貞、小青也來了

114年元旦北市第3期空品區上路 高汙染車要注意

相關新聞

下周又有冷氣團 賈新興：短期降雨偏少、氣溫偏涼

今天東北季風稍增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天中投山區有局部短暫雨，苗栗以南山區至嘉義山區亦...

早晨一腳踏下床就痛！ 醫：「5原因」易導致足底筋膜炎

早上起床，一腳踏下地板，腳底就傳來像電到般的刺痛；或是久站久坐後休息一陣子，以為足底壓力減緩了，卻感覺腳底疼痛。台北榮總...

跨年夜1地區有雨、元旦迎曙光機率低 明天之後水氣增加

今天跨年、明天元旦迎曙光，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天天氣穩定，只有東半部地區和恆春半島有零星短暫降雨機率，其...

病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心，重...

直播天象共度跨年夜 北市天文館預告：有機會看見流星雨

2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一...

小心中風！氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

受大陸冷氣團影響，今晨強輻射冷卻作用，平地最低氣溫都在10度以下，台中一名70多位的老翁，日前在家中無故跌倒，送醫治療後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。