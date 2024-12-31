直播天象共度跨年夜 北市天文館預告：有機會看見流星雨

2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一邊許下願望，而元旦當天天文館也正常營業，並規畫一系列特展與活動，邀請遊客一同來欣賞。

天文館表示，跨年星空直播節目於今晚7時正式啟動，將從高山現場拍攝星空畫面，並即時與網友互動，提供專業的天文解說，欣賞無光害環境中壯麗星空之美，並介紹2025年一系列重要天象。

天文館說，在接近午夜，進入跨年倒數，此時后髮座流星雨、12月小獅座流星雨及年度三大流星雨的象限儀座流星雨都在活躍期間，有機會在直播畫面中看到流星劃過天際，隨著夜晚轉為清晨，當太陽自地平線升起時，正值活躍期的太陽盤面預料將可見到許多明顯的大型太陽黑子，也將透過專業望遠鏡將實況轉播。

此外，在元旦天文館宇宙劇場上午9時、9時40分與10時20分播映「火星旅行」免費短片，搭配「旅行到火星」特展，集結火星探測科學成果與火星奇觀，既富科學知識又能滿足大小朋友的宇宙探險夢想；同時間場次，立體劇場則播映最適合全家大小一同欣賞的免費短片「松鼠歷險記」，歡迎民眾一起到天文館過年。