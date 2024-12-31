病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心，重症患者恐受到影響。胸腔內科醫師蘇一峰表示，健保署又要推出新制，「醫院的總額制度」，但真的亂花錢的地方是民眾永遠是看病吃到飽，健保署卻從來不管理，並秀出一張，一位民眾已就醫201次的警示文字，訊息並請醫師協助了解原因及輔導民眾正確就醫。

蘇一峰今天於臉書表示，健保「醫院總額分區共管試辦計畫」將有三大問題，第一、醫院總額制度下，第一個先放棄重症醫療，因為重症醫療很花錢，而且人力需求很大，又大多沒有自費產品可推銷。第二、醫院總額制度無法應付新的疫情到來，因當年新冠肺炎新的疫情到來，台灣倒了200間醫療院所，背後的原因很簡單，因為防疫是很花錢的事。

蘇一峰舉例，一間健保病房可以收4、5位病人，但變成負壓隔離房改建要1、200萬元，且只能收一個病人，而護理師照顧普通病人，可以1打15，隔離病人1打4就很累了。

第三、醫院由門診科別掛帥，重症科別退場凋零，一位重症醫師要畢業訓練達6、7年，一個資深加護病房護理師要畢業訓練3年，但收益遠低於門診醫師與護理師，一個醫師加一個門診護理師就可以作戰的科別將成為醫界掛帥，而好幾個醫師和一堆資深護理師搭建的重症病房加護病房，成為醫院不愛的賠錢貨。

蘇一峰說，健保最大的問題是有一些人用很多，用別人的好幾倍、十倍、百倍，可是政府卻極少處理這個問題，呼籲個人健保總額才是真正的解放。

健保署日前已表示，一旦發現醫院出現「不適當轉診」，或出現「重症人球」，健保支付醫院點值，將回歸於全區的平均點值，如此一來，「醫院會傷的更重」，目前規畫明年第二季在門診部分，也可以透過AI規畫疾病風險分級，觀察醫院收治輕、重症病人組合比率，有無排擠需要被照顧的病人。