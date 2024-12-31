「負北極振盪」預報趨勢持續 鄭明典估1月中影響

「負北極振盪」預報趨勢持續，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，預估影響時間是2025年1月中。

什麼是北極振盪？根據中央氣象署資料，北極振盪是北半球20˚N以北區域的一種大氣振盪現象，主要在描述北極與中緯度地區的海平面氣壓呈現相反相位變化的關係。其中「振盪」是指有些時期北半球極區的海平面氣壓異常偏低，中緯度的氣壓則異常偏高，稱為「正」北極振盪；而有些時期極區氣壓異常偏高，中緯度的氣壓則異常偏低，稱為「負」北極振盪。

中央氣象署說，正北極振盪發生時，中緯度高空西風噴流（風速最大的區域）一般會變得比較強，極區冷渦漩強，北極與中緯度的氣流不易交換，極區冷空氣較不容易南下影響中緯度地區的天氣，結果將導致北美和北歐容易發生氣溫異常偏暖的情形，以及使地中海區域降水減少、出現乾旱，北歐降雨增多。

相反地，負北極振盪發生時，西風噴流及極區冷渦漩會較弱，因此極區冷空氣便較容易南下影響中緯度地區的天氣，使得較接近極區的的北美、北歐及北亞容易出現偏冷的天氣，中緯度的地中海區域國家則出現降雨偏多的現象。

中央氣象署表示，由於台灣位於熱帶與副熱帶之間，與北半球極區相距較遠，北極振盪對台灣的影響較不直接，負北極振盪導致冷空氣南下的影響亦有限。因此，並不是有負北極振盪發生，台灣就會冷，而台灣冬季低溫也並非皆肇因於負北極振盪。