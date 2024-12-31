快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「負北極振盪」預報趨勢持續 鄭明典估1月中影響

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
「負北極振盪」預報趨勢持續，預估影響時間是1月中。圖／取自鄭明典臉書
「負北極振盪」預報趨勢持續，預估影響時間是1月中。圖／取自鄭明典臉書

「負北極振盪」預報趨勢持續，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，預估影響時間是2025年1月中。

什麼是北極振盪？根據中央氣象署資料，北極振盪是北半球20˚N以北區域的一種大氣振盪現象，主要在描述北極與中緯度地區的海平面氣壓呈現相反相位變化的關係。其中「振盪」是指有些時期北半球極區的海平面氣壓異常偏低，中緯度的氣壓則異常偏高，稱為「正」北極振盪；而有些時期極區氣壓異常偏高，中緯度的氣壓則異常偏低，稱為「負」北極振盪。

中央氣象署說，正北極振盪發生時，中緯度高空西風噴流（風速最大的區域）一般會變得比較強，極區冷渦漩強，北極與中緯度的氣流不易交換，極區冷空氣較不容易南下影響中緯度地區的天氣，結果將導致北美和北歐容易發生氣溫異常偏暖的情形，以及使地中海區域降水減少、出現乾旱，北歐降雨增多。

相反地，負北極振盪發生時，西風噴流及極區冷渦漩會較弱，因此極區冷空氣便較容易南下影響中緯度地區的天氣，使得較接近極區的的北美、北歐及北亞容易出現偏冷的天氣，中緯度的地中海區域國家則出現降雨偏多的現象。

中央氣象署表示，由於台灣位於熱帶與副熱帶之間，與北半球極區相距較遠，北極振盪對台灣的影響較不直接，負北極振盪導致冷空氣南下的影響亦有限。因此，並不是有負北極振盪發生，台灣就會冷，而台灣冬季低溫也並非皆肇因於負北極振盪。

北極 氣象署 鄭明典

延伸閱讀

這一波冷空氣很強 鄭明典曝最冷時間點 全台灣11度以下

今年再度顯著創新高溫 鄭明典：預期比工業革命前均溫高1.55度以上

冷氣團「晚上到」 鄭明典指這波較不會帶來高濃度空汙

別錯過雙子座流星雨 鄭明典曝最佳觀賞時段

相關新聞

下周又有冷氣團 賈新興：短期降雨偏少、氣溫偏涼

今天東北季風稍增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天中投山區有局部短暫雨，苗栗以南山區至嘉義山區亦...

早晨一腳踏下床就痛！ 醫：「5原因」易導致足底筋膜炎

早上起床，一腳踏下地板，腳底就傳來像電到般的刺痛；或是久站久坐後休息一陣子，以為足底壓力減緩了，卻感覺腳底疼痛。台北榮總...

跨年夜1地區有雨、元旦迎曙光機率低 明天之後水氣增加

今天跨年、明天元旦迎曙光，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天天氣穩定，只有東半部地區和恆春半島有零星短暫降雨機率，其...

病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心，重...

直播天象共度跨年夜 北市天文館預告：有機會看見流星雨

2025年將至，台北市立天文館今晚7時起將從高山直播天象，更預告接近午夜有機會看見流星雨，讓民眾可以一邊倒數迎接新年，一...

小心中風！氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

受大陸冷氣團影響，今晨強輻射冷卻作用，平地最低氣溫都在10度以下，台中一名70多位的老翁，日前在家中無故跌倒，送醫治療後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。