下周又有冷氣團 賈新興：短期降雨偏少、氣溫偏涼

今天東北季風稍增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天中投山區有局部短暫雨，苗栗以南山區至嘉義山區亦有零星短暫雨。明晚至周五中午受南來水氣增多，台中以南及宜花東有局部雨，台中以北亦有零星短暫雨。周五受東北季風影響，午後桃園以南及台東轉多雲。周六，大台北東側及宜花有局部短暫雨。周日，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，台中以南及台東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一受東北季風影響，新竹以北、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周二，各地天氣晴朗。下周三至下周四，受大陸冷氣團影響，下周三宜花有零星短暫雨。下周四，大台北東側、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。

他說，短期氣候預測顯示，2025年1月6日下周一起至1月下旬中，台灣降雨偏少，1月底宜蘭轉有雨。1月8日下周三起至1月底，氣溫偏涼。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。