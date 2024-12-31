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早晨一腳踏下床就痛！ 醫：「5原因」易導致足底筋膜炎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
建議足底筋膜炎患者可練習讓筋膜及肌肉強靭，或放鬆足弓和過於緊繃的小腿肌肉。圖／123RF
建議足底筋膜炎患者可練習讓筋膜及肌肉強靭，或放鬆足弓和過於緊繃的小腿肌肉。圖／123RF

早上起床，一腳踏下地板，腳底就傳來像電到般的刺痛；或是久站久坐後休息一陣子，以為足底壓力減緩了，卻感覺腳底疼痛。台北榮總復健醫學部主治醫師李思慧說，這是最典型的「足底筋膜炎」症狀，當氣溫變低時，血液循環減慢，筋膜和肌肉也變得僵硬，最容易加劇組織退化性病變情況。

李思慧表示，雙足承受了全身的重量，當過度承重或過度使用時，就會提升罹病及發病的風險。冬天是足底筋膜炎的好發季節，因為天氣變化大，導致小腿肌肉、阿基里斯腱易呈現緊繃狀態。通常，疼痛集中在跟骨前方的位置，且會一路從腳底延伸到腳跟，疼痛難耐，可說是足底痛中的第一名。

大部分的足底筋膜炎都是過度或不當使用，以及中老年人族群因退化導致脂肪墊的萎縮，腳底失去緩衝效果所致。李思慧指出，足底筋膜炎的病因大致可歸為5類：

1.老化：隨著年齡增長，筋膜會失去彈性，緩衝功能也跟著變差；40至60歲是發病高峰族群，男女的比例差不多。

2.肥胖：體重過重會對腳底帶來壓力，且肥胖者通常運動不足，當肌肉無力時，走路姿勢也錯誤，造成惡性循環。

3.足弓異常：扁平足或高足弓等足部結構問題，會讓腳底的支撐力不足，增加足底筋膜負擔。

4.久站或走路：長時間站立或走路時，足底過於疲累就會累積傷害，產生腳底痛、腳跟痛。

5.不適合的鞋子楦頭過於窄小、不符合腳型的鞋子，易導致足底筋膜被過度牽拉，尤其是高跟鞋、硬底皮鞋，沒有震力吸收功能。

「足底筋膜炎可以治癒嗎？」李思慧說，診間最常被問到這個問題，只要接受適當治療，大部分都可逆轉。治療方法包括生活型態調整，針對病因減重、使用鞋墊、穿對鞋子、適量運動等。另外，可請醫師評估病情進行超音波、雷射、震波儀器介入治療。

李思慧分享，可利用泡熱水改善血液循環，要特別注意使用40至42℃的熱水，一次泡15至20分鐘，放鬆肌肉與筋膜。另外，可單腳踩在按摩球或網球上，扶著牆面，來回滾動按壓1分鐘左右，紓解痛點。進行「弓箭步」拉筋也是不錯的方式，症狀腳在後，感覺後跟肌腱與足弓牽拉，筋膜被伸展。

李思慧提醒，平常就要做好足部保養，運動前後充分暖身、休息，適時幫雙足保暖，降低冬天足底筋膜炎發作的機會。

筋膜炎 運動 鞋子

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