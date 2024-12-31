整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

2025年跨年即將到來，不少民眾都會安排戶外跨年行程，大眾運輸也調整營運時間，以利民眾活動結束後能順利搭車回家。聯合新聞網整理出全台北中南捷運、台鐵和高鐵在跨年期間的各項因應措施，讓讀者一文看懂。

跨年夜北捷42小時不收班疏運。聯合報系資料照片 今天跨年夜，台北市以「台北最High新年城」作為跨年晚會主題，晚間7點在市府前廣場登場。台北捷運除小碧潭支線及新北投支線外，其餘路線皆循例自2024年12月31日6時起至2025年1月1日24時，連續42小時營運不收班。貓空纜車31日則延長營運至凌晨2時。

同時，自12月31日17時起，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，17時過後均延駛至象山站。鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施。

為鼓勵民眾多加利用綠線，2025年1月1日0時至6時，民眾持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，都可以享不限站數當趟車資免費優惠；如欲使用單程票者，也可到南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

➤台北捷運跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日24時（42小時不收班，小碧潭支線及新北投支線除外） ➤114年1月1日0時至6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站免費搭乘

淡水跨年煙火是全台最早煙火秀。圖／新北捷運公司提供 橫跨淡水、八里水岸的「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日20時25分施放，新北捷運公司指出，轄下三條路線，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線為了服務所有旅客，都將連續42小時加班不打烊。其中，淡海輕軌藍海線將加發列車，從3輛列車加密到11輛列車運行，班距也將視人潮狀況加密縮短為6分鐘。

➤新北捷運跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日24時（42小時不收班） ➤淡海輕軌藍海線晚間從3輛列車增加至11輛列車，班距縮短為6分鐘

桃捷公司宣布，機場捷運跨年夜連續41小時不打烊。聯合報系資料照片 桃園市政府將於2024年12月31日在高鐵桃園站前廣場舉辦「2025燈燈燈燈 桃園跨年晚會」，五月天也在桃園棒球場辦演唱會。桃園捷運公司表示，自2024年12月31日早上6時至2025年1月1日晚上11時，機捷普通車連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行。

➤桃園捷運跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日23時（普通車41小時不收班，直達車維持原營運時刻表）

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台中跨年晚會「蛇現幸福」將於12月31日晚間在水湳中央公園登場，中捷公司表示，市府共規劃3條免費接駁車路線，其中2個接駁點位為捷運市政府站及松竹站。各接駁站往會場的發車時間為12月31日17時30分至23時；回程發車時間為22時至1月1日凌晨1時30分。為配合跨年晚會接駁，台中捷運營運時間將延長至1月1日凌晨2時。

➤台中捷運跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日凌晨2時 ➤捷運市政府站及松竹站均設有免費接駁車站點

台中市將在31日在水湳中央公園舉辦跨年活動，警方展開三階段交通管制。圖／台中第六警分局提供

高雄跨年晚會將於夢時代前時代大道舉行，高雄捷運營運時間將延長至1月1日凌晨2時（末班車1月1日凌晨2時由端點站發車），輕軌則營運至凌晨1時30分。

另預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，12月31日17點起不提供上下車，如民眾欲利用輕軌進出會場，需至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。

➤高雄捷運跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日凌晨2時 ➤高雄輕軌跨年營業時間：113年12月31日早上6時至114年1月1日凌晨1時30分（C4凱旋中華站、C5夢時代站，12月31日17點後不提供服務）

捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供

台鐵公司表示，為因應2025年元旦疏運旅客需求，1月1日將加開東線樹林—花蓮234次、233次普悠瑪號，及西線七堵—彰化127次、148次新自強號；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車27班。 圖／擷自台鐵公司官網 圖／擷自台鐵公司官網