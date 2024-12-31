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跨年夜雲多、迎元旦曙光難 吳德榮：下周恐再有強烈冷氣團

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
下周一另一波冷空氣開始南下，下周二起強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以強烈大陸冷氣團的機率為最高。聯合報系資料照片
下周一另一波冷空氣開始南下，下周二起強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以強烈大陸冷氣團的機率為最高。聯合報系資料照片

今晨強輻射冷卻作用，平地最低氣溫為新北石碇8.9度，其次是苗栗公館9.1度、基隆七堵10.5度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部多雲偶有零星少量降雨的機率，西半部晴朗穩定；晚起南方中層雲逐漸北移，各地雲量增多，中南部山區有零星飄小雨的機率。

明天元旦，吳德榮表示，中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起中南部平地偶飄零星小雨。中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起中南部平地偶飄零星小雨。

他說，跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想。今、明兩天氣溫略降，今夜仍偏冷、約在12至14度，戶外活動要保暖。今天北部9至20度、中部11至24度、南部14至25度、東部14至25度。

周四至周六另一波東北季風南下；吳德榮表示，周四中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫漸降。周五西半部雨後多雲，周六西晴東偶雨。周日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，下周一另一波冷空氣開始南下，下周二起強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以強烈大陸冷氣團的機率為最高，但為第8至10天的資料，不確定性大，會繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 氣溫

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