跨年煙火這方位最佳 天氣逐漸轉差 陰雨迎接2025年元旦

今天跨年、明天迎元旦曙光，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，跨年夜東北季風影響，陰雨迎接2025年元旦。總結來看，這個跨年到元旦的天氣將是逐漸轉差的趨勢。今天下午起東北季風將會逐漸增強，今晚跨年夜將是東北季風的天氣型態。

天氣風險公司說，中層將有水氣逐漸沿著太平洋高壓邊緣北上，預估從今晚開始水氣就有逐漸增多的趨勢，各地雲量會愈來愈多、也愈來愈厚，除了原本就預期受東北季風影響會有局部短暫陣雨的大台北、東半部之外，其他地區受到水氣漸增、雲層增厚的影響，降雨機率也將會提高，慢慢將有些局部降雨發生的情況，尤其是今天晚間的半夜過後，一直到明天元旦清晨，整體天氣型態將會逐漸變得不穩定。

元旦白天水氣北上的情況將會更明顯，天氣風險公司表示，雖然看起來並沒有明顯的短波槽或是鋒面系統，但是在水氣偏多的情況下，各地預估都會是多雲或陰有短暫陣雨的天氣型態，雨量預報雖然不大，但是下雨的機會高。

「很有可能必須要在陰雨中迎接2025年的第一天」，天氣風險公司表示，雖然2025年的元旦只有一天的假期，但是如果打算安排活動的朋友務必要多加注意，外出要記得攜帶雨具，到山區活動也要注意降雨的狀況。因為雲量明顯偏多，各地看到元旦日出的機會都不高。

溫度方面，天氣風險公司表示，今晚到明天清晨受到東北季風增強的影響，雖然冷空氣強度有限，中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到12至14度左右；南部、花東空曠地區低溫也會降到14至16度，整體還是會稍有寒意。元旦白天受到雲多有降雨的影響，中部、北部、東北部白天高溫也只有18至20度左右；南部、花東地區高溫21至23度，白天溫度也不會明顯上升，外出要注意保暖。

降雨較多的情況至少要持續到周四，天氣風險公司表示，周五降雨才會減少，逐漸轉變為東北季風迎風面的降雨為主，中南部恢復多雲或有陽光的天氣。周五又會有另一波東北季風南下，因此北台灣的溫度難以回升，將持續偏涼偏冷，中南部降雨停止後，陽光露臉，白天溫度會相對舒適一些，夜晚清晨仍然偏涼，日夜溫差變化大。