快訊

美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

2024年全台氣候回顧 賈新興：1月熱到11月、3個侵台颱

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
1947年至2024年歷年全台13個平地站年均溫。圖／取自賈新興臉書
1947年至2024年歷年全台13個平地站年均溫。圖／取自賈新興臉書

2024年全台氣候回顧，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，全台13個平地站氣溫和降雨部分，統計自1月1日至12月29日，全台13個平地站2024年全年均溫24.52度，比長期平均溫23.5度高出約1度，創下1947年以來第3名紀錄；第1名是2020年24.59度、第2名是2019年24.53度。

他說，2024年1月熱到11月，12月平均溫18.9度，比長期平均溫19.0低0.1度。2024年全台累積雨量2405.7毫米，比長期平均值1920.9毫米多。

2024年4月、7月、9月、10月及11月降雨比長期氣候中位數高。賈新興表示，主要降雨系統包括，4月的1日受鋒面影響、6日至8日受鋒面影響、22日至28日受鋒面影響、30日受鋒面接近。7月的23日至26日受凱米颱風及西南氣流影響、27日受低壓帶影響。9月有3日至6日東南部受摩羯颱風外圍環流影響、7日至10日受熱帶性低氣壓影響、16日至22日受低壓帶及熱帶性低氣壓影響、29日至30日受山陀兒颱風外圍環流影響。

10月有1日至4日受山陀兒颱風及其外圍環流影響、23日至25日受東北季風及潭美颱風外圍環流影響、30日至31日受康芮颱風影響。11月為1日受10月底生成的康芮颱風影響、8日因銀杏颱風外圍雲系影響、11日至13日受桔梗颱風外圍雲系影響、14日至16日受天兔颱風影響、18日受萬宜颱風外圍雲系影響。

2024年全年颱風生成數26個，賈新興表示，接近氣候平均值。其中，5月、8月、9月及 11月颱風生成數比氣候值高。2024年全台侵台颱風數3個，11月天兔颱風不計，包含7月的凱米、9月的山陀兒以及10月的康芮，接近氣候平均3.1個。

2024年每月全台13個平地站均溫和長期氣候值比較。圖／取自賈新興臉書
2024年每月全台13個平地站均溫和長期氣候值比較。圖／取自賈新興臉書

山陀兒颱風 賈新興 鋒面

延伸閱讀

氣溫回升…賈新興：周五冷氣團 跨年及元旦東北季風影響

要帶傘！中午過後全台要下雨了 賈新興曝跨年天氣

明天再有冷氣團報到 賈新興曝最冷時間點、探7度低溫

本周最冷時段出爐 賈新興：南投以北空曠區恐下探7度

相關新聞

健康主題館／中高齡族群膝蓋痛 恐是半月板破裂

老年人如果長期感到膝蓋疼痛、腫脹、無法伸直，甚至走路卡卡的，小心是「半月板破裂」。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科醫師吳家麟表示，多數人聽到半月板損傷，總會聯想到運動員、年輕人劇烈運動或外力創傷，其實，中高齡族群也要當心這個膝蓋威脅。

南方水氣元旦報到 元旦曙光2地恐落空 高山也要碰運氣

準備迎接2025年，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，跨年夜各地天氣大致穩定，元旦當天南方水氣逐漸北上，中午之前各...

參與冤案鑑識揪真相 藍錦龍盼新血投入守護司法正義

「鑑識科學是從案件的細節中，盡量還原現場，嘗試接近真相。」今年53歲的藍錦龍從事鑑識工作超過20年，從歸仁雙屍案、后豐大橋墜橋案到最近的盧正案，他涉足冤案鑑識，只盼運用專業為過往疑案打開新的窗口。

2024年全台氣候回顧 賈新興：1月熱到11月、3個侵台颱

2024年全台氣候回顧，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，全台13個平地站氣溫和降雨部分，統計自1月1日...

跨年夜至元旦探14度低溫零星飄雨 周五東北季風再增強

今天東北季風稍增強，水氣稍微增加，中央氣象署說，各地及澎湖雲量逐漸增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚上開始中南部...

檢視我飛安／松山機場跑道比務安更短 已裝攔阻系統

南韓濟州航空空難，外界質疑務安國際機場跑道僅二八○○公尺太短，導致客機撞牆。立委指出，台灣松山機場跑道更短僅二六○○公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。