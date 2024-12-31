2024年全台氣候回顧 賈新興：1月熱到11月、3個侵台颱

2024年全台氣候回顧，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，全台13個平地站氣溫和降雨部分，統計自1月1日至12月29日，全台13個平地站2024年全年均溫24.52度，比長期平均溫23.5度高出約1度，創下1947年以來第3名紀錄；第1名是2020年24.59度、第2名是2019年24.53度。

他說，2024年1月熱到11月，12月平均溫18.9度，比長期平均溫19.0低0.1度。2024年全台累積雨量2405.7毫米，比長期平均值1920.9毫米多。

2024年4月、7月、9月、10月及11月降雨比長期氣候中位數高。賈新興表示，主要降雨系統包括，4月的1日受鋒面影響、6日至8日受鋒面影響、22日至28日受鋒面影響、30日受鋒面接近。7月的23日至26日受凱米颱風及西南氣流影響、27日受低壓帶影響。9月有3日至6日東南部受摩羯颱風外圍環流影響、7日至10日受熱帶性低氣壓影響、16日至22日受低壓帶及熱帶性低氣壓影響、29日至30日受山陀兒颱風外圍環流影響。

10月有1日至4日受山陀兒颱風及其外圍環流影響、23日至25日受東北季風及潭美颱風外圍環流影響、30日至31日受康芮颱風影響。11月為1日受10月底生成的康芮颱風影響、8日因銀杏颱風外圍雲系影響、11日至13日受桔梗颱風外圍雲系影響、14日至16日受天兔颱風影響、18日受萬宜颱風外圍雲系影響。