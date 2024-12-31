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跨年夜至元旦探14度低溫零星飄雨 周五東北季風再增強

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天東北季風稍增強，水氣稍微增加，各地及澎湖雲量逐漸增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；早晚各地天氣較涼，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度。本報資料照片
今天東北季風稍增強，水氣稍微增加，各地及澎湖雲量逐漸增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；早晚各地天氣較涼，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度。本報資料照片

今天東北季風稍增強，水氣稍微增加，中央氣象署說，各地及澎湖雲量逐漸增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚上開始中南部山區零星降雨，外出活動建議攜帶雨具備用，金門、馬祖為多雲到晴；早晚各地天氣較涼，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度，跨年夜外出活動多穿件衣物，以免著涼，白天苗栗以北及宜蘭、花蓮偏涼，高溫約18、19度，其他地區雲量增多，高溫也略下降，約21至25度；澎湖16至19度、金門13至18度、馬祖12至14度。

明天元旦、周四東北季風雖然稍減弱，但受到南方雲系北移影響，氣溫回升不明顯；明天降雨還不多，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲多零星降雨，周四降雨增多，各地降雨機率都高，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

周四至周五清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會。

周五東北季風再增強，周六至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周五清晨水氣仍多，白天開始南方雲系造成的降雨會逐漸減少，改以東北季風迎風面的降雨為主，周五基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周六至下周一以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周日北部地區亦有局部短暫雨。

溫度方面，未來1周氣溫變化不至於太大，明天至下周一北部、東北部13至19度，中部13至21度，南部14至23度，東部15至21度，東南部15至22度；澎湖15至18度，金門11至18度，馬祖10至14度。

下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

跨年夜至元旦天氣部分，東北季風稍增強，入夜後偏涼；中部以北及東北部低溫約14至15度左右，南部及花東16至18度，外出活動可加件外套以免著涼；天氣方面，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區雲量也逐漸增多，也偶有零星飄雨的機會。

東北季風 馬祖

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