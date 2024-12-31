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114年1月徵文主題 婆媳攜手過好年

聯合報／ 本報訊

祭祖、煮年菜，忙得團團轉。該給多少紅包，公婆才會滿意？不少媳婦在年前一想到回婆家，就心情低落。有些婆婆則擔心媳婦擺臭臉，兒子裡外不是人。你家也有類似困擾嗎？如何才能全家和諧，歡喜過春節？歡迎來信分享自身經驗。

作品以500字為度，請附照片（JPG檔至少1M），114年1月10日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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媳婦

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