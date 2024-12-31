健康你我他／凌晨三點鄰居火警 狗女兒急喚救了我

寒流南下的清晨，熟睡之際，「白白」突然高聲吠吼，雙腳猛抓木門，吱吱作響，動作相當不尋常。聲響之大，吵醒了聽力不佳的我，待上樓查看，才知隔壁發生火警。在鄰居呼喊之下，抱著「白白」倉皇逃生。

養了「白白」四年，平常愛撒嬌，我在書桌前敲著電腦鍵盤時，只要放下手臂，牠總會冷不防地跳到我大腿上，等著被「嚕」，等嬉戲一番後就直接捲睡，讓人很難好好工作。

開車外出時，副駕駛座是「白白」專屬位置，旁人坐不得，如果硬讓牠待在後座，總不停唉叫，直接跳到前座。更黏人的是，只要車一停下，等著紅燈，牠立刻從副駕駛座跳到我大腿，眼巴巴地看著，彷彿分別多日，等綠燈亮時，再跳回副駕駛座，即使只有短短幾十秒，還是樂此不疲。

如此黏人的狗女兒，這次算是救了我，當天清晨三點多，被牠突如其來的聲響驚醒後，有些不知所措，第一個念頭是家裡遭小偷，打開臥室大門，「白白」急著往樓上客廳衝去，叫得更大聲，我隨著跟上，才聽到鄰居大力拍打著鐵門，喊著「失火了」、「趕快出來」。

獨居二、三十年，已不在乎是否有人在夜裡開燈守候，但已習慣在開門的那一瞬間，狗狗激動萬分地跳躍，原地打轉。希望「白白」永遠健康，陪我到七十歲，成為另類「老老相伴」。