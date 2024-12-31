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檢視我飛安／松山機場跑道比務安更短 已裝攔阻系統

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

南韓濟州航空空難，外界質疑務安國際機場跑道僅二八○○公尺太短，導致客機撞牆。立委指出，台灣松山機場跑道更短僅二六○○公尺，且失事的機型華航有十架同款，要求運安會提出具體措施；運安會表示，松山機場已安裝EMAS（特性材料攔阻系統），並已要求業者檢視七三八航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。

立法院交通委員會昨審查運安會一一四年度預算，立委李昆澤指出，濟州航空事故後，務安國際機場跑道二八○○公尺被質疑過短，但台灣的松山機場僅二六○○公尺更短，二○○四年復興航空就曾在松山機場降落時，只差十五公尺就要衝出跑道，差點釀嚴重空難。

運安會主委林信得說，當時復興航空有衝出跑道掉到水溝，為此設置EMAS系統，並在二○一八年完工，EMAS工程阻攔系統，為使用特殊混泥土材質，像是堆積木一樣，若航機撞上，由於是易碎材質，可以緩衝約三○○公尺，針對EMAS系統都有相關配套。

李昆澤進一步指出，這次濟州航空的航機機型為波音737-800型客機，華航也有十架這種機型。在這起事故中，也疑似發生起落架失效問題。

林信得說，會建議民航局，針對濟州航空空難做案例研究；華航表示，已依規範針對737-800機隊的維修作業進行全面檢視，測試結果均符合原廠規範，確保維修作業符合航空安全標準。

南韓 機場 濟州航空

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