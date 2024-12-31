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無法彎腰、拿不動鍋子 「力弱症」警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
年長者若是無法進行彎腰或是跪下等動作，恐罹患「力弱症」。圖／123RF
年長者若是無法進行彎腰或是跪下等動作，恐罹患「力弱症」。圖／123RF

冬天到，如果走路步伐變慢、不靈活，除了是低溫影響肌肉代謝，小心「力弱症」上身。國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，隨著年紀增長，肌肉質量逐漸流失，容易感到虛弱或疲倦，一旦無法進行彎腰或跪下等動作，很高機率是罹患「力弱症」。

黃柏堯指出，力弱症是肌少症前期，「肌肉量正常，但肌力下降」。65歲以上女性16至18%、男性8至10%有力弱症，如果沒有改善生活型態、均衡飲食及規律運動，則會進展成肌少症患者

黃柏堯說，若成年人無法舉起約4.5公斤物品，或做彎腰、跪下動作有困難，甚至瓶蓋轉不開、毛巾擰不乾等，尤其女性在廚房使用鍋具、水壺時，若覺得鍋具太重，裝水的茶壺無法舉起，都要注意是否為力弱症的警訊。

根據亞洲肌少症工作小組指引，男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，可診斷為「力弱症」。力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，造成跌倒、功能下降、甚至死亡風險並不亞於肌少症。黃柏堯強調，握力與大腿肌肉的無力與死亡的關聯性最高，如果是65歲以上女性，則有更高的疾病風險。

黃柏堯說，力弱症患者通常較肌少症患者年輕、BMI指數較高、走路速度較慢、握力更弱，且容易合併高體脂肪與粗腰圍等代謝異常問題。導致力弱症有二大因素：

1.自主神經退化：隨著年齡增長，脊髓中的自主運動神經元會減少，神經傳導物質的分泌跟著下降，導致無法完全控制下游運動神經的表現與增加肌肉收縮的能力。

2.骨骼肌狀態改變：老年人的肌肉纖維單位數較低，接受神經傳導物質的敏感度下降，導致肌肉接收到神經電訊號後，收縮能力下降，引發整體性的肌肉力量減少。

如何改善力弱症、預防肌少症？黃柏堯強調，最重要是生活型態的改善，包含運動、飲食、睡眠、壓力管理，以及營養補充。

1.規律運動：可利用復健踏步機、握力訓練、彈力帶運動，增加肌肉的質量與功能，減緩肌肉流失。

2.均衡飲食：避免高脂肪飲食，若高鹽高糖高油累積久了，胰島素阻抗與糖尿病會隨之而來。

3.營養補充：多攝取omega-3多元不飽和脂肪酸，增強肌肉耐力；維生素D能穩定體內免疫系統，並促進肌肉組織再生的機轉。組織再生的機轉。

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