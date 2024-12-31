健康主題館／中高齡族群膝蓋痛 恐是半月板破裂

● 膝蓋痛、腫脹、無法伸直、走路卡卡，恐半月板破裂

● 長者常見退化性半月板破裂，運動員易創傷性半月板破裂

● 半月板損傷範圍較大，可考慮部分半月板切除或修補

老年人如果長期感到膝蓋疼痛、腫脹、無法伸直，甚至走路卡卡的，小心是「半月板破裂」。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科醫師吳家麟表示，多數人聽到半月板損傷，總會聯想到運動員、年輕人劇烈運動或外力創傷，其實，中高齡族群也要當心這個膝蓋威脅。

老中青 都可能半月板損傷

吳家麟說，半月板破裂是少數橫跨老中青三代的膝部疾病之一，年輕人主要是因為衝擊性的運動導致，中年人常從事踏青與爬山造成；老年人則是因為關節退化引起，當大腿肌力無力，使得在移動的過程中，膝關節的扭力容易直接作用到半月板，日積月累的壓力造成撕裂傷。

半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用為消散膝蓋載荷力及吸收震盪，負責緩衝及避震，同時穩定跑步或跳躍等膝蓋活動，可以用「膝蓋的避震器」來形容。吳家麟指出，只要承受過度外力導致創傷或是長時間使用後磨損，都會造成膝蓋疼痛或僵硬，嚴重時可能突然卡住。

分為創傷性、退化性兩種

半月板是重要纖維軟骨組織，破裂損傷可分為「創傷性」與「退化性」，兩種都會加劇膝關節的磨損速度。

1.創傷性半月板破裂：在負重壓力下過度扭轉膝關節的角度，例如短時間突然急停、急跳、改變方向等。常見於年輕人運動，尤其從事足球、棒球、羽毛球、籃球等項目。

2.退化性半月板破裂：常見於年長者，主要是退化性關節炎等疾病造成半月板磨損嚴重，在受到輕微外力時破裂或自發性破裂。由於是漸進式損傷，破裂的位置與形狀不固定且複雜，較不易修補。

破裂範圍大 恐需部分切除

一般來說，小範圍的半月板破裂，部分病人可自行恢復；若範圍較大，膝關節可能出現疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或關節鏡修補。不過，半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，必要時可能需要進行人工關節置換。

北醫團隊研發出特殊的注射式組織膠，以創新的材料設計以組織膠水黏合撕裂的傷口，嘗試運用於半月板的修復。相關研究成果已於2024年發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」（International Journal of Biological Macromolecules），未來若能應用於臨床，可望為半月板損傷的治療帶來全新突破。

吳家麟說，目前常用於半月板後角根部破損修復的方法為經脛骨隧道縫合術，經由脛骨隧道將縫線拉出並固定，減少破裂處的位移、提供良好的初期穩定性，但對於半月板後角根部嚴重撕裂缺損的病患較不理想，可能需要較長的康復期。北醫骨科團隊於2018年開發膕肌腱移植重建技術，使用其他部位肌腱進行重建，有助於保持修復結構的穩定性。

半月板的修復在臨床上仍有挑戰性，吳家麟強調，注射式組織膠在進行動物模型實驗時，展現出極佳的組織黏附強度和細胞相容性，明顯提升半月板組織的再生能力。研究結果顯示，組織膠在膝關節負重條件下，能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，有望為半月板破裂病人帶來治療新希望。