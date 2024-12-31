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環境部拚減碳 環團質疑電力問題

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部12月30日公布第3期溫室氣體階段管制目標，提高減碳目標並擴大碳盤查對象。記者蘇健忠／攝影
環境部12月30日公布第3期溫室氣體階段管制目標，提高減碳目標並擴大碳盤查對象。記者蘇健忠／攝影

環境部昨天公布第三期（二○二六至二○三○年）溫室氣體階段管制目標草案，較基準年二○○五年減量百分之廿六至百分之卅，環團表示，再生能源的發展連年跟不上政策目標，本次提出的目標減碳行動方案也未一起公布，難以進一步檢視減碳方案和可行性。

環境權保障基金會表示，人民難以得知環境部是如何提出減量百分之廿六至百分之卅的數字，環境部應公布說明計算基礎和減碳行動方案，否則無法進一步檢視減碳方案、投入資源與減碳目標的關聯。

綠色和平專案主任忻儀表示，樂見環境部公布更高的管制目標，但當前能源轉型速度卻遠跟不上產業的減碳和綠電需求，本次環境部並未明確說明如何降低電力排放係數，近年來再生能源的發展又連年跟不上政策目標，環境部應說明清楚究竟如何達成電力排放係數零點四九五減少百分之卅五的作法。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，核三廠二號機將於明年七月除役，再生能源推動時程落後，依據經濟部全國電力資源供需報告，二○二四年再生能源發電占比僅約百分之十二 ，二○二五年原定占比達百分之廿，預估也僅能做到百分之十五。

劉銘龍指出，面對核能退場、再生能源發展緩慢以及用電需求持續增加的挑戰，二○二五年要達成第二期百分之十的階段管制目標看來希望渺茫，未來六年要將減碳目標進一步提升至百分之廿六至百分之卅，政府應提出更堅實可行的說明與措施才是。

再生能源 減碳 環境部

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