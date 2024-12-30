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科技業男被綠「約炮療傷」 下體流白色分泌物慘得2性病

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
一名35歲任職的科技業男子，由於被女友劈腿分手，透過交友軟體找人「陪伴」治療情傷，卻感染淋病和披衣菌。示意圖非新聞當事人。本報資料照片
一名35歲任職的科技業男子，由於被女友劈腿分手，透過交友軟體找人「陪伴」治療情傷，卻感染淋病和披衣菌。示意圖非新聞當事人。本報資料照片

一名35歲任職的科技業男子，由於被女友劈腿分手，借酒澆愁之餘，透過交友軟體找人「陪伴」治療情傷，但幾天後卻開始感到不安，在就醫時表明想做性病檢查，並被醫師發現生殖器已流出白色分泌物，經檢驗後確認感染淋病和披衣菌。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，性病的病原體包括細菌與病毒，病毒型性病包括疱疹、尖形濕疣（菜花），細菌型性病包括淋病、披衣菌、梅毒，其中淋病、披衣菌，目前主要是以口服或施打抗生素為主的治療方式，在遵照醫囑的前提下，約2周內可痊癒。許多性病感染者通常不會只感染一種病原體，常見的有同時感染2至3種性病的患者

顧芳瑜說，性病通常有數周的潛伏期，要等到病毒、細菌在患者體內達到一定的數量，並出現相關症狀時，才更容易被現行的檢驗技術檢出，醫師也較能對症下藥。建議，有疑慮者在性行為3周後進行性病檢查較為準確，但若已出現疑似症狀，如有分泌物、搔癢疼痛或是潰瘍，則應立即就醫，及早發現和治療更有助於控制病情。

顧芳瑜提醒，最近可能因為天氣寒冷，加上年底假期氛圍濃厚，人與人之間的交流也更加熱絡，使得上門求診的性病患者有增多趨勢。提醒民眾不要輕易嘗試危險性行為，別忘記做好防護措施，更千萬不要輕忽與低估愛愛陌生人的風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

患者 病毒 醫師

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