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元旦新制／羅東產婦營養補給加碼 新北擴大補助成人健檢

聯合報／ 記者戴永華江婉儀／連線報導
宜蘭羅東鎮公所為鼓勵年輕人生兒育女、敢生能養，宣布新年度產婦營養補給費從1萬加碼至2萬元。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所為鼓勵年輕人生兒育女、敢生能養，宣布新年度產婦營養補給費從1萬加碼至2萬元。圖／羅東鎮公所提供

台灣生育率持續下探，為鼓勵年輕人生兒育女、敢生能養，宜蘭縣羅東鎮公所昨宣布產婦營養補給費從1萬元加碼至2萬元，生雙胞胎依胎次認定，明年元月1日起實施。

羅東鎮長吳秋齡說，有感台灣生育率低迷，少子化危機嚴峻，上任後努力推廣生育福利政策，鼓勵年輕夫妻生養，並在羅東落地生根。

羅東鎮公所說，產婦營養補給費第一、二胎新年度從1萬元調高到2萬元，第三胎（含以上）為5萬元，雙胞胎則依胎次認定，凡是明年元月1日起初設戶籍在羅東鎮的新生兒，及產婦或配偶其中一方設籍於羅東達1年以上者，即有資格申請。

另，新北衛生局宣布，從2025年元旦起，新北針對癌症與成人預防保健篩檢，擴大適用年齡並新增篩檢項目，提供更完善的健康保障。

此次項目包含成人健檢擴大補助30至39歲族群，每5年1次；大腸癌篩檢適用年齡45至74歲，有家族史者從40歲起開始篩檢；子宮頸癌篩檢提供25至29歲女性每3年1次抹片檢查，35、45、65歲可額外做HPV檢測。

乳癌篩檢部分，年齡範圍為40至74歲女性；肺癌篩檢放寬年齡與吸菸史條件，有家族史者篩檢年齡女性自40歲起，男性自45歲起，新增符合20包年吸菸史的族群。

生育 羅東

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