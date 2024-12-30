3個喝水「黃金時段」曝光 中醫揭配合2事項：可排出50%毒素
人體每天都會積聚毒素，能夠適量排毒十分重要。台灣1間中醫診所在社交平台發文，指出人體每天有3個「黃金時段」可飲水排毒，加上每日進食適量蔬菜及粗糧和運動，就可有助促進腸道健康和排便，就能排出約50%毒素。
晨起喝溫水幫助排便
facebook專頁「澄觀中醫診所-台中公益」分享排毒養生時間的小知識，指出「卯時大腸經當令」，即凌晨5時至早上7時期間，可以「晨起喝溫水幫助排便」；其後是「未時小腸經當令」，由下午1時至3時多飲水幫助體內循環；最後就是「酉時腎經當令」，即下午5時至晚上7時運動排毒，可以多飲水和好好吃飯。
吃蔬菜粗糧+運動助排毒
帖文更指，人體主要通過排便、小便和汗液來排毒，所以3個途徑需常保持通暢，建議成人每天攝取大約500克蔬菜及適量粗糧，有助促進腸道健康和排便，排便即可排出約50%毒素，提醒大家「每日適量運動和定時排便很重要」。
（facebook專頁「澄觀中醫診所-台中公益」）
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文章授權轉載自《香港01》
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