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3個喝水「黃金時段」曝光 中醫揭配合2事項：可排出50%毒素

香港01／ 田中貴
喝水示意圖。圖／ingimage
喝水示意圖。圖／ingimage

人體每天都會積聚毒素，能夠適量排毒十分重要。台灣1間中醫診所在社交平台發文，指出人體每天有3個「黃金時段」可飲水排毒，加上每日進食適量蔬菜及粗糧和運動，就可有助促進腸道健康和排便，就能排出約50%毒素。

晨起喝溫水幫助排便

facebook專頁「澄觀中醫診所-台中公益」分享排毒養生時間的小知識，指出「卯時大腸經當令」，即凌晨5時至早上7時期間，可以「晨起喝溫水幫助排便」；其後是「未時小腸經當令」，由下午1時至3時多飲水幫助體內循環；最後就是「酉時腎經當令」，即下午5時至晚上7時運動排毒，可以多飲水和好好吃飯。

吃蔬菜粗糧+運動助排毒

​帖文更指，人體主要通過排便、小便和汗液來排毒，所以3個途徑需常保持通暢，建議成人每天攝取大約500克蔬菜及適量粗糧，有助促進腸道健康和排便，排便即可排出約50%毒素，提醒大家「每日適量運動和定時排便很重要」。

（facebook專頁「澄觀中醫診所-台中公益」）

延伸閱讀：

蔬果汁營養｜排毒抗氧化連皮帶籽才有效！飲用3秘訣蔬菜生果比例？

減肥瘦身｜減肥減到便秘毒素難清？8種熱量低纖維高食物助排毒

文章授權轉載自《香港01》

中醫 排便 運動

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