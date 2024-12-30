器捐病主中心董事長李明哲接任雙和院長 首推高端醫療

衛福部雙和醫院明（31）天將舉辦院長交接儀式，新任院長將由醫務副院長、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲接任。李明哲表示，今年雙和醫院升格醫學中心，須醫療轉型，未來上任後將調整門診、住院醫療收入比例，並藉由移植醫學等高端醫學，補足門診減量帶來的財務短缺，以在分級醫療與醫護收入間達成平衡。

李明哲曾是中華民國器官捐贈協會理事長、東區器官勸募中心主任、花蓮慈濟醫院器官移植中心主任等職，去年12月再擔任器捐病主中心董事長。

雙和醫院升格醫學中心後，李明哲認為，須醫療轉型，朝急、重、難、罕症等重大醫療任務發展，落實分級醫療。他也觀察醫院升格後，因門診掛號費提高，門診就診人數、開刀人數減少，但門診、住院醫療收入比例仍是1.2：1，盼未來降為1：1甚至更低，短缺的收入則由高端醫學補足。

「移植醫學是醫療發展的驅動力。」李明哲說，移植醫學講求延長器官衰竭、瀕死的患者壽命，以等待合適器官的出現，且移植後患者需長期使用抗排斥藥，可能產生的副作用與疾病特殊，過程十分考驗醫療團隊的醫術與跨科別合作。

目前雙和醫院是其所屬的台北醫學大學體系中，最具器捐移植量能的醫院，已取得心臟、肺臟、肝臟（含活體）、腎臟、眼角膜、骨骼、組織等移植手術資格。其醫療人員可透過北醫器官移植研究中心，調度至附設醫院或萬芳醫院，協助照護器官衰竭患者，若有需求，也可轉診至雙和醫院進行移植。

另因雙和醫院緊鄰北醫雙和生醫園區，進駐多家生醫生技醫藥產業，加上北醫既有的基礎研究資源，有助於臨床研發並落地執行，李明哲表示，在全台大學醫院裡，雙和醫院是最具潛能的產、醫、學合作生態圈，持續推動高端醫學發展，未來也會積極攬才、育才，投入第一線高端治療，讓踏入雙和醫院的重症病人，能得到跨科別、最尖端的全人照護。