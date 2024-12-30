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農藥殘留監測不合格 全聯、大潤發、兄弟大飯店上榜

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，共56件不符合規定的農產品，包括全聯、大潤發、三商巧福、City Super、兄弟大飯店、開飯川食堂、小峨嵋川菜館等超市與量販店、餐廳均上榜。

為了維護消費者食用生鮮蔬果的安全，食藥署進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，總計抽驗791件農產品進行農藥殘留檢驗，其中735件符合規定，合格率92.9%。

食藥署指出，56件不符合規定的農產品中，包括全聯超市南投鹿谷門市的西洋芹菜，殘留不得檢出的「滅脫定」（Ametoctradin）0.02ppm、「賽安勃」（Cyantraniliprole）0.08ppm；基隆七堵門市的蘿蔔，檢出「賽速安」（Thiamethoxam）和「可尼丁」（Clothianidin）超標，及Pxmart北投吉利門市檢出祿芬隆（Lufenuron）0.02ppm不符使用規定；旗山旗甲店的青椒，檢出「腐絕」（Thiabendazole）0.03ppm不符使用規定。

食藥署提到，大潤發中和門市的芥藍芽，殘留「護矽得」（Flusilazole）0.51ppm不得檢出；內湖門市的敏豆，檢出「百克敏」（Pyraclostrobin）0.8ppm；嘉義門市的百香果，檢出福化利（Fluvalinate）0.06ppm不符使用規定。

三商巧福中壢中原門市的青蔥，殘留「賽氟滅」（Thifluzamide）0.02ppm不得檢出，食藥署表示，台北環南市場全興蔬菜行，及City Super復興店的香菜，檢出「達克利」（Diniconazole）、「護矽得」（Flusilazole）、「達滅芬」（Dimethomorph）等多種不得檢出或不符使用規定的農藥。

此外，兄弟大飯店的青江菜，殘留「賽安勃」（Cyantraniliprole）0.34ppm不得檢出，食藥署表示，開飯川食堂竹北遠百店的甜豆，殘留「護矽得」（Flusilazole）0.02ppm不得檢出、「滅芬座」（Mefentrifluconazole）0.02ppm不得檢出；小峨嵋川菜館的芥蘭，殘留「賽安勃」（Cyantraniliprole）0.04ppm不得檢出。

針對不符合規定的農產品，將由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源的國產農產品，移請農政機關依法進行源頭管理。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，全聯超市南投鹿谷門市、基隆七堵門市、Pxmart北投吉利門市，及小峨嵋川菜館等超市與餐廳，由於業者出具農產品來源相關的佐證文件，供應商均依違反食安法第47條，遭處以3萬元至4萬元不等罰款。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品，或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡，再沖洗、截切。若為水果，則以水沖洗後，去皮食用。

全聯超市Pxmart北投吉利門市的蘿蔔，檢出祿芬隆（Lufenuron）0.02ppm不符使用規定。圖／食藥署提供
全聯超市Pxmart北投吉利門市的蘿蔔，檢出祿芬隆（Lufenuron）0.02ppm不符使用規定。圖／食藥署提供
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供
食藥署與與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，其中業者上游的供應商均依違反食安法第47條，處以3萬元至4萬元不等的罰款。圖／食藥署提供

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