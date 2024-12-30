慶祝全國保全日 賴清德、林佳龍：成為全民防衛一環
中華民國保全商業同業公會全國聯合會今慶祝全國保全日，除了總統賴清德錄製祝詞現場播放，出席的立法委員何欣純也表示，賴總統囑咐她轉達感謝總會長張達錩和全體保全業之意，同時也認為，政府正提倡「全社會防衛韌性」的防衛體系建置，保全業者跟警政體系和民防協勤、義警都是同等的重要。在建構這個體系的時候，希望大家一起齊心為社會的安全、國家的安全來盡一份心力。
何欣純說，賴清德總統特別交代她，一定要轉達他是真心誠意的感謝張達錩以及全體保全業的兄弟姐妹，在每一個社區、每一個地方跟警政和民防單位共同守護治安、守護國人的人身安全。
而且，現在保全不僅僅是協防和維持治安，還進一步做到關懷，能夠幫助到每一位社區的住戶，賴總統特別感佩。因為，他提倡的健康台灣，每一個國民的健康和人身安全都是政府最重視的。
活動還邀請到訂定保全日的推手、外交部長林佳龍出席致詞和頒獎。林佳龍同時也說，政府正在推動「全社會防衛韌性」應該把保全列入，成為民防的延伸，在社區能夠自我組織起來，夠做好隨時的應變，這也是與時俱進，全保業能為人民扮演的角色。
林佳龍是在台中市長任內將12月30日訂為台中市保全日，他說，很高興在10年前催生保全日，5年前他當交通部長時，又向內政部建議，推動保全日成為全國保全日。隨著時代的進步，保全業也需要政府更多的關注，包括科技的運用、智慧城市的需要，還有推動「全社會防衛韌性」。
林佳龍說，很多關鍵的基礎設施，不管是天災、地變，或者是有什麼動盪的時候，像是油電、交通、金融都是維生必備。而且政府正在推動全社會防禦韌性，應該把保全列入，成為民防的延伸，在社區能夠自我組織起來，做好隨時的應變。這也是與時俱進，保全業為國人扮演的角色。
他說，外國很關心台灣災害應變上的能力，不管是颱風、地震，台灣社會都能夠很自動自發地組織起來。外交部因此也希望能夠推動「保全外交」用全社會防衛韌性這樣的政策，來做國際的交流，把台灣的經驗推廣到國際上，以及互相分享經驗。
包括各縣市保全業公會代表今都出席活動，刑事警察局副局長林信雄、中部聯合服務中心執行長莊競程、市議員江肇國等人都出席，並頒獎表揚優秀保全人員。
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