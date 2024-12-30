罹癌怎麼辦？ 全台67家認證醫院 醫分享選擇就醫指標

根據衛福部最新「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數增加，新發生癌症人數為13萬293人，肺癌已連續2年為首位，大腸癌則排第2位。癌症治療過程非常辛苦，還包括病情變化、後續的心理復健，國健署推動「癌症診療品質認證醫院」，目前全台共有67家認證醫院，提供癌友全方位照護。

國家衛生研究院台灣癌症臨床研究合作組織副研究員級主治醫師常慧如表示，若不幸罹患癌症，需要長期規畫治療計畫，包括看診、藥物使用、營養補充、運動及復健、後續追蹤等。因為需要配合各種治療療程，應該在一開始就選定醫院，避免求診、手術、化放療等找不同醫師，舟車勞頓且增加換醫院的風險。

常慧如指出，癌症發生率逐年上升，為提升癌症診斷與照護品質，國健署推動「癌症診療品質認證醫院」，提供癌友全方位照護，癌友選擇認證醫院能獲得完善的醫療資源，並兼顧後續照護服務與便利性，有助於安心治療，提高五年存活率。

民眾罹癌時如何選擇可信任的醫院，是最迫切的問題。國健署結合公正第三方，辦理癌症診療品質認證，目前，已有逾8成4以上的癌症病人於認證醫院接受診治，我國癌症五年存活率也從認證前95年至99年的51.1%升至107至111年的62.9%，顯示我國癌症照護品質進步。

常慧如說，台灣醫療水準進步，常見的癌症，每家醫院都在一定的水準之上。民眾癌症治療無需往外縣市跑，選擇在地認證的醫院更加便利，也減少車程交通加重身心不適等情形，甚至放棄回醫院篩檢、治療。

國健署表示，自97年起，針對新診斷癌症個案達500例以上的醫院，辦理癌症診療品質認證，網羅全國各大醫院院長、主任等相關領域專家凝聚共識訂定基準，並透過書面與實地查訪，檢視各階段照護流程和專業共識標準的一致性，找出醫院流程上可以改進的地方，為民眾提供更優質的醫療服務。

通過認證的條件，需由癌症診療相關專長的醫療及行政等跨科部單位組成的全院性癌症委員會，規畫督導全院癌症相關業務，集結腫瘤內外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科及腫瘤個案管理師等，成立癌症多專科照護團隊共同參與治療計畫，依照護標準作業程序等提供病患全面性及個別化的照護。