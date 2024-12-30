陪愛書人用閱讀跨年 10作家「說書」紅白大對抗

連續第2年舉辦的「用閱讀跨年」，今年包括楊双子、詹宏志等10位作家進行「說書」紅白大對抗，明晚在公視「藝術很有事」節目播出。

參與作家包括詹宏志、詹偉雄、馬世芳、焦元溥、張潔平、黃麗群、楊双子、湯舒雯、黃俊隆、蔡舜任，於台北松菸誠品表演廳PK推薦好書，文化部長李遠特別出席聆聽。

根據公共電視發布新聞稿，講座由楊双子揭開序幕，她以「回望過去，是為了走向未來」切入，推薦佐藤春夫、瀟湘神分別創作的「殖民地之旅」；詹偉雄推薦李潔珂「山與林的深處：一位臺裔環境歷史學家的尋鄉之旅，在臺灣的植物、島嶼風光和歷史間探尋家族與自身的來處與記憶」，和讀者一同探尋身分的認同。

蔡舜任推薦在他20歲相遇，30、40歲都非常重要的一本書─赫拉巴爾的小說「過於喧囂的孤獨」；馬世芳推薦「余英時評政治現實」，並引用書中兩段話來勉勵與會者：「沒有一個政權能全恃暴力而傳之久遠」、「民主，是臺灣安全的最大保證」。

焦元溥推薦巴恩斯以作曲家蕭士塔高維契生平所創作的小說「時代的噪音」，暢談藝術與權力的衝突；湯舒雯推薦作家茨威格他生命中的最後一本長篇散文著作「昨日世界：一個歐洲人的回憶」。

黃俊隆帶來心理學經典「心流」，引領愛書人練習正念思考、專注當下；張潔平推薦人類學家安清作品「在世界盡頭遇到松茸」書中藉由松茸這個獨特的物種，讓人們在失調環境中找到共存的可能性。

黃麗群推薦潘家欣「玩物誌」。書中對於物質與藝術的思考，陪伴讀者發現自己生活的細節與生命的脈絡；詹宏志推薦諾貝爾文學獎得主喬賽‧薩拉馬戈代表作「死神放長假」，詹宏志分析，「當死亡當作討論題目，大部分時候是黑色喜劇。」

「用閱讀跨年 迎向2025年」節目， 31日於公視「藝術很有事」、「公視網路直播」、「公視+」YouTube頻道，以及「公視+」影音串流平台上架。