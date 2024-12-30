80歲以上免巴氏量表可聘外籍移工 勞動部長洪申翰：將付3大代價

關乎80歲以上可免巴氏量表聘僱外籍移工的「就業服務法」第46條修正案，明天將於立法院會審議，勞動部長洪申翰今天表示，該修正案若通過將付出供需失衡、薪資負擔能力較低家庭難找照顧資源、中重症家庭照顧品質下降等3大代價。

洪申翰表示，截至今年11月台灣累計有22.7萬名外籍看護，這幾年每年正常增加1萬多名，目前國民黨版本的內容是80歲以上的長者，不需經過醫療專業評估就可申請外籍看護，如果照目前國民黨團的版本三讀，全面開放80歲以上健康老人免評申請，將會突然增加約53萬的健康長者，可以直接申請外籍看護工，若以申請率30%估計，未來恐怕會跳躍式暴增約16萬外籍看護的需求。

洪申翰指出，需求暴增下很難從外國引進供給量，因為台灣本已要面臨要與日、韓搶工的困難處境，尤其日、韓外籍看護工薪資是平均4至5萬台幣，台灣是2萬出頭，從薪資競爭力的角度，在國際上搶工真的很不容易，並不是台灣單方面想增加多少就能增加。

洪申翰說，修法後供需更加失衡會帶來3大代價，包含相較於健康長者較輕鬆的照顧工作，最需要照顧的重症或身心障礙家庭，在供需更加失衡後；有照顧需求家庭雇主必須提高薪資負擔，才能提高找到外籍看護工的機率，這也讓薪資負擔能力較低的家庭更難找到照顧資源；若短期要求倍增的家庭看護移工的引進，恐難以確保來源國維持同等之訓練與照顧品質，反造成一般中重症家庭照顧品質下降的狀況。

洪申翰說，這也是為何很多照顧、身障、社福等專業機構都對這個修法提出高度憂慮的示警，勞動部很樂意針對如何簡政便民，以及更進一步放寬免經醫療機構評估的失能需求門檻，而取得聘僱外籍看護的資格上，和衛福部、朝野政黨，以及專業社群等開放討論，但如果在明天就倉促將這個版本表決三讀通過，很可能馬上就要面對外籍看護工市場供需失衡的失序和混亂，以及重症與身心障礙家庭照顧權益的嚴重衝擊。