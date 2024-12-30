跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

明天起變天，第一波東北季風增強，水氣變多，但降雨不多，僅東半部、恆春半島有零星降雨，北東早晚轉涼，低溫14度，元旦、周四受南方雲系北移影響，水氣增加，全台降雨機會高。中央氣象署預報員張承傳指出，跨年煙火建議前往北、東側的上風處，至於元旦曙光，因各地雲量都較多，看到機率恐偏低。

張承傳表示，明（31日）跨年東北季風增強，水氣增加，但仍屬於雲量增多、降雨不多的情況，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，晚上中南部山區也有降雨。

元旦（1月1日）降雨熱區仍為迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及西半部山區，有局部短暫雨，其他地區有零星降雨；周四（1月2日）降雨較多，各地降雨機率高，尤其東北部有局部較大雨勢。

周五（1月3日）第二波東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，南部、中部以北山區有零星降雨。張承傳說，這波東北季風影響時間較長，將持續影響至周一（1月6日），且強度更強，但預報上仍為東北季風等級。

溫度部分，明天北部、東北部早晚較涼，低溫約14至18度，白天苗栗以北、宜花地區約18、19度，其他地區21至25度；周三元旦及周四東北季風減弱，但南風雲系北移，因此氣溫不會明顯回升。

周五第二波東北季風來襲，北部、東北部高溫降至16、17度，中南部高溫約20度；低溫部分，中部以北、東北部約13至15度。

針對明年跨年夜欣賞煙火及元旦迎曙光的狀況，張承傳說，由於跨年夜以迎風面降雨為主，東半部、恆春半島雲系偏多，加上環境風場吹東北風到東風，若要欣賞煙火，建議前往北、東側的上風處，不建議在西南側，雲量會稍偏多。

至於元旦迎曙光部分，張承傳表示，因各地雲量都比較多，不管是東半部或西半部，看到曙光機率都偏低。