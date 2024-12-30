台北-花蓮航線天天有航班！立榮航空即日起增班

花蓮地區因震災、風災影響，聯外運輸不穩定，交通部民航局向行政院爭取到3000萬元花東基金挹注，增加台北花蓮航線運能，其中，立榮航空即日起增班，未來台北-花蓮航線每天均有航班。民航局長何淑萍表示，此增班將每3個月滾動檢討，希望有效增加花蓮運輸量能。

交通部常務次長林國顯指出，東部是鐵路為主的運輸，後來因為蘇花改通車，公路也恢復一定能量，但東部太狹長，當地接駁較為困難，希望台灣好行跟台灣觀巴能常態性運作。在航空部分，疫情前北花航線每天有2班次，疫情後剩每周四、五、六、日等4班，但大家認為班次太少不好用，因此爭取經費回到每天1班，希望重拾民眾信心。

林國顯也說，隨著花蓮港旅運大樓啟用，明年預計有28班次郵輪停靠花蓮港，首班掛靠港1月26日預估有2800位民眾會到花蓮，對當地觀光、消費有很大挹注。

觀光署長周永暉表示，0403地震後，交通部非常重視花蓮振興，鐵路、公路及航空對花蓮振興扮演很重要角色。觀光署也向全世界說明，花蓮只是台灣一部份，並非全台都有地震，鼓勵安心旅遊。今年自由行及團體振興補助已執行100%，明年元旦起台灣好行在花蓮持續免費、台灣觀巴有1折優惠。