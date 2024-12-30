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兩岸13個客運包機航點 春節前後14日可申請包機

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局長何淑萍指出，針對15個兩岸定期客運航點，今年1至11月平均每周僅飛298班，載客率71%，業者並可視市場需求適時放大機型或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。記者周湘芸／攝影
民航局長何淑萍指出，針對15個兩岸定期客運航點，今年1至11月平均每周僅飛298班，載客率71%，業者並可視市場需求適時放大機型或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。記者周湘芸／攝影

目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，因應春節將至，交通部民用航空局今天宣布，即日起航空公司可於獲配航權額度內，依程序申請於春節前後各14日（2025年為1月15日至2月12日）飛航13個航點的客運包機。

民航局指出，目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等，考量春節係重要傳統節日及春節期間民眾返鄉旅運需求，即日起開放業者申請。

民航局表示，業者依民用航空法相關規定，於起飛前10工作日檢附包機申請書及包機合約副本等，報請民航局核准後飛航。

民航局長何淑萍指出，針對15個兩岸定期客運航點，目前於春節期間尚有運能可供利用，今年1至11月在每周420班航權下，平均每周僅飛298班，載客率71%，定期航班容量沒有用滿，業者並可視市場需求適時放大機型或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。

春節 民航局 航班

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