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臺灣橙茶3款手沖茶問市 做成商用競爭力勝進口

中央社／ 台北30日電

茶改場今天發布費時4年完成的「臺灣橙茶」新製程，省工、低碳且風味多元，已有3產區推出高價手沖茶，並因濃度可提高，做成商用茶競爭力更勝進口，已申請註冊商標及專利

農業部茶及飲料作物改良場舉辦「研發『臺灣橙茶』為百年茶產業注入新生命」記者會，發布費時4年研發完成的新製程「臺灣橙茶」。

茶改場長蘇宗振指出，「臺灣橙茶」是繼民國97年推出「紅烏龍茶」製程後，時隔16年，費時4年才完成的新製程，製程本身有3大生產優勢，包含省工、低碳及多元風味，且包含青心柑仔、臺茶17號、臺茶18號、臺茶19號、臺茶20號、臺茶23號及山茶等台灣茶品種，不論是大或小葉種，都能製成品質優異的茶品。

他說明，使用手採茶可製作成高級手沖茶，機採茶則可製作商用茶。

現場有三峽區農會以「白美人茶」、龍潭區農會以「 龍潭雪美人茶」、高雄市農業局與新發社區發展協會以「六龜橙茶」，出示已有高價手沖茶品誕生，希望能成為「臺灣橙茶」故鄉或發源地。

製作商用茶方面，蘇宗振說，因爲有破壁、濕裁切等製程融入，可提高濃度2到3倍，除了目前已能和進口商用茶一樣，以每公斤新台幣200到300元銷售，由於濃度可提高，競爭力將更強。

關於「臺灣橙茶」製程，蘇宗振補充，重萎凋製程可創造茶湯的甘甜及圓潤滑順風味，短時間的高溫殺菁可去除菁雜味，短暫揉捻則增添茶湯多層次滋味感，陰乾則控制發酵工序而豐富了水果香氣，所以可產出層層堆疊風味的新特色茶，茶湯呈現橙黃到橙紅，所以命名為「臺灣橙茶」。

茶改場副場長邱垂豐說，目前全台茶產區面積約1.2萬公頃，有同時產出商用茶供應手搖飲、罐裝飲等市場需求的產地，目前為南投名間、桃竹苗，龍潭區農會栽種面積有450公頃，已可產出商用「臺灣橙茶」。

除了開放申請技轉，茶改場表示，已申請註冊商標，相關製程也已向經濟部智慧財產局提出發明專利申請。

專利 競爭力 農會

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