快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

敬老票陪伴者搭車也享半價？ 高鐵估：短收115.4億

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。聯合報系資料照
國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。聯合報系資料照

明年我國將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口將超過2成，國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠，嚴重衝擊運輸業者營收。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，民眾黨、國民黨黨團及部分委員提案修正該法第25條，使65歲以上或75歲以上老人之必要陪伴人，得比照65歲以上老人搭乘交通運輸工具等，得享半價優待。

由於現行敬老票等半價優惠，大多數採交叉補貼反映票價上，由全票旅客來分擔票價，恐衝擊運輸業喊漲，部分無法調整票價業者則面臨自行吸收的經營困境。

高鐵表示，由於人口結構逐漸老化，台灣高鐵近年來的半價敬老票比例，每年成長率達13%，且逐年提高。以2024年為例，高鐵敬老票比例為8.3%，預估人次數達648萬人次，短收金額約為57.7億元。

高鐵指出，若年滿65歲國民得有陪伴者1人同享敬老半價優待，以2024年的旅運數據進行概算，預估敬老票比例將由8.3%增加為16.6%，人次數將從648萬人次增加為1296萬人次，短收金額從57.7億元增加為115.4億元。

高鐵進一步估算，若年滿75歲國民得有陪伴者1人同享敬老半價優待，依政府統計，75歲以上老人約占65歲以上人口的36%，同樣以2024年的旅運數據進行概算，預估敬老票比例將由8.3%增加為11.3%，人次數將由648萬人次增加為871萬人次，短收金額由57.7億元增加為78.5億元。

高鐵強調，考量我國正進入超高齡社會，老年人口占比快速增加，公共運輸業者已承擔各項持續攀升的成本，如再增加敬老票半價優待擴大的費用，恐使經營負擔越來越沉重。

票價 高鐵

延伸閱讀

中國CR450時速400公里 全球最快高鐵 京到滬僅2.5小時

觀察站／中國背債蓋這麼多高鐵 恐另類「產能過剩」

流標4次屏東國際棒球場25.8億元今動土 預計2027年完工

高鐵南延拍板 李柏毅批陳菁徽收割 轉彎幅度堪比吳敦義

相關新聞

敬老票陪伴者搭車也享半價？ 高鐵估：短收115.4億

明年我國將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口將超過2成，國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要...

逾80歲免巴氏量表聘外籍看護？勞動部長洪申翰憂市場失衡

藍營提出就業服務法修法草案，80歲以上長輩不需巴氏量表評估即可聘請外籍看護，勞動部長洪申翰今天說，如果明天三讀通過，可能...

老人福利法「陪伴者也享半價」 交通部：嚴重衝擊民行

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，藍白立委提案修正該法第25條，讓65歲以上或75歲以上老人的陪伴者，搭乘大眾...

梁志民執導！廈門閩南大戲院舞台劇 1／4、5苗北藝文中心上演

果陀劇場藝術總監梁志民執導，大陸廈門閩南大戲院原創舞台劇「遺失的第24個白鍵」，融合音樂、愛情與廈門情懷，也備受好評，明...

兩岸13個客運包機航點 春節前後14日可申請包機

目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，因應春節將至，交通部民用航空局今天宣布，即日起航空公司可於獲配航權額度內，依程序...

《魷魚遊戲2》CASETiFY聯名手機殼驚悚登場！「英熙娃娃」手機公仔可扭轉頭部

熱愛《魷魚遊戲》的粉絲有福了！國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（30）日與Netflix熱門原創影集《魷魚遊戲2》再次合作推出聯名系列，包含手機殼（保護殼）及電子配件，經典「英熙娃娃」也登場，提供「英熙娃娃造型手機公仔」可隨意轉動頭部角度，重現恐怖緊張氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。