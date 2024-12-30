敬老票陪伴者搭車也享半價？ 高鐵估：短收115.4億

明年我國將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口將超過2成，國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠，嚴重衝擊運輸業者營收。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，民眾黨、國民黨黨團及部分委員提案修正該法第25條，使65歲以上或75歲以上老人之必要陪伴人，得比照65歲以上老人搭乘交通運輸工具等，得享半價優待。

由於現行敬老票等半價優惠，大多數採交叉補貼反映票價上，由全票旅客來分擔票價，恐衝擊運輸業喊漲，部分無法調整票價業者則面臨自行吸收的經營困境。

高鐵表示，由於人口結構逐漸老化，台灣高鐵近年來的半價敬老票比例，每年成長率達13%，且逐年提高。以2024年為例，高鐵敬老票比例為8.3%，預估人次數達648萬人次，短收金額約為57.7億元。

高鐵指出，若年滿65歲國民得有陪伴者1人同享敬老半價優待，以2024年的旅運數據進行概算，預估敬老票比例將由8.3%增加為16.6%，人次數將從648萬人次增加為1296萬人次，短收金額從57.7億元增加為115.4億元。

高鐵進一步估算，若年滿75歲國民得有陪伴者1人同享敬老半價優待，依政府統計，75歲以上老人約占65歲以上人口的36%，同樣以2024年的旅運數據進行概算，預估敬老票比例將由8.3%增加為11.3%，人次數將由648萬人次增加為871萬人次，短收金額由57.7億元增加為78.5億元。

高鐵強調，考量我國正進入超高齡社會，老年人口占比快速增加，公共運輸業者已承擔各項持續攀升的成本，如再增加敬老票半價優待擴大的費用，恐使經營負擔越來越沉重。