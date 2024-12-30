老人福利法「陪伴者也享半價」 交通部：嚴重衝擊民行

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，藍白立委提案修正該法第25條，讓65歲以上或75歲以上老人的陪伴者，搭乘大眾運輸、進入康樂場所及參觀文教設施均享半價優惠。交通部表示，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，在沒有明確及穩定預算來源之前提下，恐嚴重衝擊民行，實有未宜。

交通部說明，現行大眾運輸業者對65歲以上老人提供法定優待票的半價優惠，受限於政府財政壓力，目前大多採票價交叉補貼方式由全票乘客分擔，依據112年實績，現行提供敬老票所需經費共計約77.6億元，後續年度將再持續增加，已使大眾運輸面臨重大挑戰。

倘再擴大優惠範圍，依衛福部評估，納入75歲以上老人必要陪伴者1名享交通票價同等優惠，114年推估經費為127億元、140年為205.3億元，若納入65歲以上老人必要陪伴者1名，經費更是高達114年為186.8億元，140年為302億元。

交通部指出，財劃法未來修正施行後，絕非中央政府所能負擔，若再轉嫁以交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨及世代衝突，並影響全票乘客使用大眾運輸的意願，導致業者因營運環境不佳而無意願繼續經營，將嚴重衝擊民行，陷入惡性循環。

交通部表示，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，交通部將會責成各大眾運輸系統，提升服務品質、完善軟硬體設施，布建大眾運輸服務路網，建構更優質的通用無障礙環境來因應高齡化社會的到來。