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逾80歲免巴氏量表聘外籍看護？勞動部長洪申翰憂市場失衡

中央社／ 台北30日電
勞動部長洪申翰出席。聯合報系記者曾原信／攝影
勞動部長洪申翰出席。聯合報系記者曾原信／攝影

藍營提出就業服務法修法草案，80歲以上長輩不需巴氏量表評估即可聘請外籍看護，勞動部長洪申翰今天說，如果明天三讀通過，可能馬上要面對外籍看護市場供需失衡的失序和混亂。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症2期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表評估。

洪申翰今天在臉書表示，明天的立法院院會預計要處理就業服務法第46條修正案的二、三讀，很擔心會成為一個衝擊中重症家庭照顧權益的法案。

洪申翰指出，目前國民黨版本的內容是，80歲以上的長者不需經過醫療專業評估，就可以申請外籍看護。

洪申翰說，截至今年11月，台灣累計約22.7萬名外籍看護，每年正常增加1萬多名。如果照目前國民黨團的就服法修法版本三讀，全面開放80歲以上免評申請，將會突然增加約53萬長者可以免評申請聘用外籍看護工。

洪申真強調，若以申請率30%估計（依照過去經驗與照顧專業機構的推估），未來恐怕會跳躍式暴增約16萬外籍看護的需求。

然而，洪申翰說，以這幾年的狀況來說，台灣本已要面臨要與日、韓搶工的困難處境，尤其日、韓聘請外籍看護的薪資是平均新台幣4萬至5萬，台灣2萬（出頭），從薪資競爭力的角度，在國際上搶工真的很不容易。

洪申翰認為，修法後供需更加失衡所帶來的代價，包括看護傾向「棄重擇輕」，更難找到或留住外籍看護；家庭雇主必須提高薪資才能增加聘到外籍看護的機率，這會讓薪資負擔能力較低的家庭，更難找到照顧資源。

在照顧品質上，外籍家庭看護來台前，必須接受來源國相關訓練，並取得指定訓練單位訓練合格的證明，若短期要求家庭看護移工加倍引進，恐怕難以確保來源國維持同等訓練與照顧品質。

洪申翰說，勞動部很樂意針對如何簡政便民，放寬免經醫療機構評估而取得聘僱外籍看護的資格，和衛福部、朝野政黨，以及照顧、社福、醫療等專業社群，坐下來專業討論。

外籍看護 洪申翰 薪資

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