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梁志民執導！廈門閩南大戲院舞台劇 1／4、5苗北藝文中心上演
果陀劇場藝術總監梁志民執導，大陸廈門閩南大戲院原創舞台劇「遺失的第24個白鍵」，融合音樂、愛情與廈門情懷，也備受好評，明年1月4日、5日將在苗栗縣苗北藝文中心售票演出，機會相當難得。
閩南大戲院2022年建院10周年，委約果陀劇場創作「遺失的第24個白鍵」舞台劇，梁志民執導，以廈門當地文化背景，及鼓浪嶼鋼琴博物館的地標建築發想，融合音樂、愛情與廈門情懷，橫跨三代人、交織三段戀情。
全劇圍繞著兩名主角與一架缺少琴鍵的古鋼琴展開，女主角朱茉記憶力驚人、博學多聞的天才少女，但因罹患妥瑞氏症而面臨生活挑戰；男主角蕭齊雖先天條件不足，卻以精湛琴藝成為驚豔無數人的鋼琴家。
演出陣容包括大陸演員賈凡、米晨晨，台灣演員呂曼茵、柴仲思，主創團隊除了梁志民之外，還有「香港流行音樂教父」鮑比達、台灣作家許弘蔚、台灣服裝設計師林恒正等，音樂部分以貝多芬「月光奏鳴曲」為基調，3種不同曲式層層鋪陳，體現出愛情與人生的情感起伏，營造無與倫比的聽覺享受。
苗北藝文中心指出，該劇2023年5月廈門首演，陸續在大陸上海、北京、廣州、成都、杭州等地巡演，明年跨海來台，1月1日2點半在高雄衛武營，1月4日晚上7點半、5日下午2點半在苗北藝文中心售票演出，洽兩廳院售票系統https://www.opentix.life/event/1856887426823708672。
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