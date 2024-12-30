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環境部擴大碳盤查對象 百貨公司、交通業入列

中央社／ 台北30日電

環境部預計明年1月預告擴大碳盤查對象，納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通運輸、大專校院、醫學中心等，估計新增約500家企業、門市約2萬間店，2026年4月底前，登錄前一年碳盤查結果。

環境部今天舉辦「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，公布2030年新目標較2005基準年減碳28%加減2個百分點，即26%到30%；同時也宣布擴大碳盤查對象。

目前環境部規定溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之電力、燃氣供應業及製造業需進行盤查登錄及查驗，2026年正式依盤查量繳交碳費。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，預計明年起將會擴大列管盤查登錄對象，但僅需申報，不用請第三方查驗，也不會要求在2026年繳交碳費。

蔡玲儀指出，就製造業部分，擬擴大為年排放量達1萬噸的業者就需要盤查；另外新增22家醫學中心、全台客貨運輸達200台以上業者（約30家）、門市100家以上的連鎖便利商店及超級市場（約20家）、3大電信業者（門市約100家）。

蔡玲儀說，針對資訊服務業、百貨公司、購物中心及量販店業、大專校院、旅館業、鐵路、捷運運輸等，全公司年用電達2000萬度（相當於年排碳量1萬噸）以上、單一場所用電1000萬度（相當於年排碳量5000噸）以上者，也需要進行碳盤查。

蔡玲儀說，上述總計新增約500家企業、門市約2萬間店，符合列管條件，自2026年起，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

另外，蔡玲儀提到，政府機關也將要求溫室氣體盤查作業，諸如公務車輛用油、外購電力等皆屬於盤查範圍；氣候署也將會舉辦工作坊，並建置政府機關溫室氣體盤查手冊、揭露平台。

蔡玲儀表示，擴大碳盤查相關草案預計明年1月中之前預告，若順利希望能在明年2月底前正式公告；希望能擴大民間對減碳的認知及能量，加大減碳力道。

減碳 環境部 醫學中心

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