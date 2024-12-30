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癌藥事前審查將採線上、雙盲機制 加速精準給付

中央社／ 台北30日電

健保署規劃自明年起，癌症用藥事前審查將採取線上、雙盲審查機制，提升審查效率、更具公平性，未來進一步研議導入人工智慧（AI）工具輔助專家審查，加速流程及精準給付。

衛生福利部長邱泰源今天出席中央健康保險署舉行的「癌藥事前審查電子病歷申請實作成果觀摩會」，他致詞時提到，癌症蟬聯42年都是台灣10大死因之首，延長癌症存活率是重大公共衛生挑戰，從篩檢到治療優化是健康台灣的重點，這次健保署與醫院結合國家癌症防治計畫，精進數位基礎建設。

數位轉型關鍵之一是實現醫療資料有效互通。邱泰源說，癌藥事前審查以電子病歷申請，不僅有效整合癌症病人從診斷、治療到成果追蹤的完整就醫資訊，更可透過雲端系統分享病人的跨院就醫資料與用藥紀錄，改善過去公部門與醫療系統不相通的瓶頸，以利醫師更精準診斷與處方。

健保署長石崇良說，推動癌症治療數位轉型的初步成果，包括次世代基因定序（NGS）申報資料收載、癌症重大傷病申請、癌藥事前審查申請及癌症個案療效追蹤等癌症臨床治療資訊數位化及互可操作性，可作為後續癌症新藥醫療科技評估、臨床試驗或醫學研究、新藥研發重要資料庫。

癌症用藥事前審查以電子病歷申請今年開始規劃與試辦，過去1年共有40家醫院參與，包含長庚醫院體系、和信、台中榮總等。石崇良表示，明年起，癌症用藥事前審查將採取線上、雙盲審查機制，未來將進一步研議導入人工智慧AI工具輔助專家審查，加速審查流程及精準給付。

石崇良說，過去紙本申請癌症用藥事前審查，過程非常繁瑣，還要配合醫師赴健保署各分區業務組辦公室審查資料時間。線上事前審查不僅可透過AI協助第1階段掃描確認資料完整度，醫師更能線上跨區審查，如台北的醫院提出申請，由中南部專家協助審查，目標是控制在3天內完成。

石崇良認為，健保癌症治療數位轉型，以病人為中心整合資訊，不僅能提升治療歷程效率與資訊透明度，還可以藉以建立精準醫療生態系，即時性的數位化癌症相關資料，「甚至可能取代現行癌症登記系統，台灣的癌症數據不再會有幾年的落差」，提升台灣癌症醫療水準與品質。

健保署 癌症治療 石崇良

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