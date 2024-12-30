快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

聽新聞
0:00 / 0:00

台66線國3大溪交流道難走？ 最後一哩南下八德匝道通車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國3大溪交流道南下往八德匝道完工通車，完成交流道最後一哩路。圖／高公局提供
國3大溪交流道南下往八德匝道完工通車，完成交流道最後一哩路。圖／高公局提供

國3大溪交流道北上、南出銜接台66匝道10月全面通車以來，解決台66線接桃112甲線平面道路塞車，大溪交流道最後一哩路、往八德接桃112甲線匝道工程，也在昨天悄悄完工，高工局今天表示，國3大溪交流道南下往八德匝道完工通車，今天起該交流道南下右側弧形匝道往中壢、八德通車。

國3 大溪交流道與台66北上、南下直接銜接的交流道陸續完工，整體交流道改善大致完成，至今上下班尖峰開車民眾說，「新完成的國3大溪交流道銜接匝道難走」，陳姓市民說，大溪交流道改善接近尾聲，台66北上接國3，每天上班還是塞爆，車子都塞在國3北上入口！真是無語。李姓市民認為，交通部的大溪交流道設計工程師，不會知道當地人每天塞車苦。

高工局第一新工分局長黃承郎表示，國3大溪交流道南下往八德的最右側匝道通車，往前走穿過南下的SR1高架橋底下，直接通往中壢、八德方向，原先往桃112甲平面道路的S型臨時車道廢除，目前只剩桃112甲路口、台66線側車道施工，預計明年3月完工。

針對民眾認為大溪交流道彎道及台66線銜接國3難走？對此，黃承郎認為，國3大溪交流道自台66接國3北上通車之後，尖峰時段人潮湧現，包括大溪早上上班、假日車多，在台66匯入大溪車輛先塞一次，至匯入國3車道車流再塞一次，主要還是車多、民眾不熟悉路況，最後仍呼籲民眾行車遵照指示、依速限行駛，避免危險。

中壢 塞車 車道

延伸閱讀

封閉497天新生路今通車 疏解嘉市交通串聯「信義區」

新莊莊泰路農曆年前通車 往來新北大道、中環路省10分鐘路程

桃園首輛捷運列車開箱！張善政：孕育成形、邁進北段通車

砂石車不用再走平面！台64接台61南下方向匝道正式通車

相關新聞

敬老票陪伴者搭車也享半價？ 高鐵估：短收115.4億

明年我國將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口將超過2成，國民黨及民眾黨提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要...

逾80歲免巴氏量表聘外籍看護？勞動部長洪申翰憂市場失衡

藍營提出就業服務法修法草案，80歲以上長輩不需巴氏量表評估即可聘請外籍看護，勞動部長洪申翰今天說，如果明天三讀通過，可能...

老人福利法「陪伴者也享半價」 交通部：嚴重衝擊民行

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，藍白立委提案修正該法第25條，讓65歲以上或75歲以上老人的陪伴者，搭乘大眾...

梁志民執導！廈門閩南大戲院舞台劇 1／4、5苗北藝文中心上演

果陀劇場藝術總監梁志民執導，大陸廈門閩南大戲院原創舞台劇「遺失的第24個白鍵」，融合音樂、愛情與廈門情懷，也備受好評，明...

兩岸13個客運包機航點 春節前後14日可申請包機

目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，因應春節將至，交通部民用航空局今天宣布，即日起航空公司可於獲配航權額度內，依程序...

《魷魚遊戲2》CASETiFY聯名手機殼驚悚登場！「英熙娃娃」手機公仔可扭轉頭部

熱愛《魷魚遊戲》的粉絲有福了！國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（30）日與Netflix熱門原創影集《魷魚遊戲2》再次合作推出聯名系列，包含手機殼（保護殼）及電子配件，經典「英熙娃娃」也登場，提供「英熙娃娃造型手機公仔」可隨意轉動頭部角度，重現恐怖緊張氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。