台66線國3大溪交流道難走？ 最後一哩南下八德匝道通車

國3大溪交流道北上、南出銜接台66匝道10月全面通車以來，解決台66線接桃112甲線平面道路塞車，大溪交流道最後一哩路、往八德接桃112甲線匝道工程，也在昨天悄悄完工，高工局今天表示，國3大溪交流道南下往八德匝道完工通車，今天起該交流道南下右側弧形匝道往中壢、八德通車。

國3 大溪交流道與台66北上、南下直接銜接的交流道陸續完工，整體交流道改善大致完成，至今上下班尖峰開車民眾說，「新完成的國3大溪交流道銜接匝道難走」，陳姓市民說，大溪交流道改善接近尾聲，台66北上接國3，每天上班還是塞爆，車子都塞在國3北上入口！真是無語。李姓市民認為，交通部的大溪交流道設計工程師，不會知道當地人每天塞車苦。

高工局第一新工分局長黃承郎表示，國3大溪交流道南下往八德的最右側匝道通車，往前走穿過南下的SR1高架橋底下，直接通往中壢、八德方向，原先往桃112甲平面道路的S型臨時車道廢除，目前只剩桃112甲路口、台66線側車道施工，預計明年3月完工。

針對民眾認為大溪交流道彎道及台66線銜接國3難走？對此，黃承郎認為，國3大溪交流道自台66接國3北上通車之後，尖峰時段人潮湧現，包括大溪早上上班、假日車多，在台66匯入大溪車輛先塞一次，至匯入國3車道車流再塞一次，主要還是車多、民眾不熟悉路況，最後仍呼籲民眾行車遵照指示、依速限行駛，避免危險。