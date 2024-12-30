北市新生南路、松江路2025年起列為空品維護區 未定檢上路恐遭罰6萬

明年元旦起，北市公告畫設新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口）南北向車道為第三期空氣品質維護區，加強管制高汙染車輛，此管制區涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，由於涵蓋範圍大，市府前半年會以勸導為主，7月開始才會開罰500元至6萬元罰鍰。

第三期空品維護區範圍從新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口），涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，進入第三期空品維護區的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期排氣檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局統計，從2021年空品維護區上路至今未取得優級自主管理標章進入空維區違規柴油大客貨車計4403件，裁處金額880萬6000元、柴油小貨車5837件、裁罰金額583萬7000元、未排氣定檢機車共計3375件，裁罰總金額168萬7500元，合計裁處總件數1萬3615件，裁處總金額，1633萬500元。

環保局表示，第一期及第二期空品維護區管制後空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%，管制後於空品監測結果顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善約10~21%、氮氧化物（NOx）改善約25~32%、一氧化碳（CO）改善約26~33%，顯見空品維護區管制政策的推動，確能有效改善空氣品質。

環保局說，考量第三期空品維護區涵蓋範圍較廣，且管制對象多為不特定對象影響層面較大，自2025年1月1日起至6月30日先針對違規車主寄發勸導通知單，以降低對受管制對象衝擊，自2025年7月1日起，將直接取締告發違規車主，違反者處500元至6萬元罰鍰。

此外環保局在11月底也公告第四期空品維護區，將於後年度施行，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路、東至復興南北路交叉口）東西向車道，進一步改善空氣品質。

議員楊植斗表示，第三期涵蓋多所學校，可保障學童的健康，但多出來的範圍的確要不少的時間來宣導，加上過去空品維護區取締以柴油貨客車為主，未排氣定檢機車僅占小宗，一般市民沒有被取締過也不清楚空品維護區的相關規定。

楊植斗建議，市府這半年的時間會透過科技執法廣發勸導單，讓常經過此處的民眾知悉相關規定並提早檢查車輛，在經過半年大規模宣導後就應嚴格執法，才能看到空品區的成效。