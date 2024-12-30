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花蓮「親不知子海上古道」元旦免費入園 迎接新年曙光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」鄰近東海岸，鄉公所元旦將免費開放園區未因地震受損的區域，讓民眾迎接新年日出。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」鄰近東海岸，鄉公所元旦將免費開放園區未因地震受損的區域，讓民眾迎接新年日出。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區設施，東臨太平洋，吸引許多遊客，就連天后蔡依林也造訪過，卻因403花蓮地震受損嚴重，鄉公所封園維修，1月1日將免費開放未受損區域，讓民眾迎接元旦日出；而園區最熱門的海上古道，至今仍不時有落石，考量安全暫不開放。

403花蓮大地震後餘震頻繁，親不知子海上古道園區設施受損嚴重，古道入口處遭土石掩埋，不僅架在臨海峭壁的玻璃棧道多處破裂，甚至防落石護網也損壞斷裂等，目前僅開放外圍廁所、園區入口處一帶，供遊客休憩。

豐濱鄉公所表示，親不知子海上古道東面廣大的太平洋，非常適合迎接新年第一道曙光，1月1日當天清晨4時，將免費開放民眾入園賞海景、看日出，開放區域包含停車場、小公園、廁所與周邊震後未受損的地方。

至於親不知子海上古道最熱門的路段，包括架設在海拔高度約40公尺臨海峭壁古道與隧道等，因持續有落石，目前仍然封閉，鄉公所正積極爭取經費維修。

鄉公所指出，親不知子海上古道現場有旗海、聖誕紅植栽及利用海廢製作的裝置藝術等，陪伴大家迎接新年第一道曙光，1月2日起雖不收取入園費，但會收停車費。

親不知子海上古道的由來，過去新磯隧道連通磯崎到新社兩地，隧道口陡峭山壁時常落石坍方，因懸崖步道非常陡峭危險，相傳以前曾有父母親背小孩途經此地，因太緊張小孩掉海裡都不知道，故取名為「親不知子古道」。如今重新規畫為海景天空步道，總長約150公尺，入口寬度約1公尺，地面鋪上強化玻璃，可輕易看到腳下斷崖和海浪拍打岩岸，讓遊客試膽體驗，也能遠眺海景。

花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區過去吸引許多遊客，卻因403地震受損嚴重，鄉公所封園維修，1月1日將免費開放未受損區域。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區過去吸引許多遊客，卻因403地震受損嚴重，鄉公所封園維修，1月1日將免費開放未受損區域。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區設施十分熱門，卻因403花蓮地震受損嚴重，滿地都是落石，鄉公所封園維修。圖為地震後的受損照片。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區設施十分熱門，卻因403花蓮地震受損嚴重，滿地都是落石，鄉公所封園維修。圖為地震後的受損照片。圖／豐濱鄉公所提供

廁所 花蓮 落石

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