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新北擴大癌症及成人篩檢年齡範圍 2025年元旦起生效

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局宣布，從2025年元旦起，新北市針對癌症與成人預防保健篩檢，擴大適用年齡並新增篩檢項目。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局宣布，從2025年元旦起，新北市針對癌症與成人預防保健篩檢，擴大適用年齡並新增篩檢項目。圖／新北市衛生局提供

癌症只要及早檢查到，就不是不治之症，新北市衛生局宣布，從2025年元旦起，新北市針對癌症與成人預防保健篩檢，擴大適用年齡並新增篩檢項目，提供更完善的健康保障，總計5個項目。

此次項目包含成人健康檢查擴大補助30至39歲族群，每5年一次健康檢查；大腸癌篩檢適用年齡為45至74歲，有家族史者從40歲起開始篩檢；子宮頸癌篩檢提供25至29歲女性每3年做1次抹片檢查，35、45、65歲則額外做HPV檢測。

乳癌篩檢部分，年齡範圍為40至74歲女性；肺癌篩檢則是放寬年齡與吸菸史條件，有家族史者篩檢年齡女性自40歲起，男性自45歲起，新增符合20包年吸菸史的族群。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市努力提升市民健康，率先全國推動多項癌症篩檢計畫，包括高風險族群進行肺癌篩檢；與淡水馬偕醫院合作完成 HPV 檢測計畫，為女性健康提供更多保障，還有大腸癌篩檢年齡自45歲開始，皆為全國先驅，讓新北市全面守護市民健康。

陳潤秋表示，新北市持續提升醫療院所服務，共有1000多家醫療院所可提供篩檢服務，確保篩檢後的診療資源完整到位，全力降低癌症發生率與死亡率，邀請市民積極參與篩檢，為自己和家人的健康築起安全屏障。篩檢資格與詳細資訊，請上新北市衛生局官網查詢。

衛生局

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