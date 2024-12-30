基隆區漁會推3款禮盒 廚師示範10分鐘做出1道圍爐料理

基隆區漁會今天邀請長者提前圍爐，安排飯店主廚用漁會年貨禮盒的海鮮，烹調適長咀嚼能力下降的長輩料理。區漁會理事長簡建輝說，今年白鯧價格比去年高一些，漁會禮盒相對實惠，歡迎民眾選購，除夕圍爐可以多吃點料理方便的海鮮。

基隆區漁會A棟1樓的門市，農曆過年前採買顧客增加。民眾除了可以自行選購食材，區漁會也準備3款禮盒，售價分別為1600元、2600元和3600元。漁會表示，今年白鯧、透抽價格較去年漲幅約1成，大明蝦因為產量比去年少了一半，漲幅較大，養殖漁獲價格相對平穩。

區漁會今天舉辦「10分鐘上菜」圍爐活動，邀請馥蘭朵烏來渡假酒店主廚黃俊偉，與立委林沛祥、具營養師證照的基隆市議員許睿慈和簡建輝，一起示範10分鐘做成一道海鮮料理，再與長者提前圍爐，提前感受年節喜氣。

基隆邁入高齡化社會，基隆區漁會近年參與社區高齡者及弱勢團體照護工作，為漁村長輩安排多元課程與活動，增添生活樂趣。今天安排長者們圍爐，菜色有象徵年年有餘的蒜香龍虎斑魚，以及櫻花透抽卷等料理，傳遞一整年溫暖關懷的美意並提前拜年，祝福長者來年身體健康、事事順心。

林沛祥在黃俊偉指導下，拿起鍋鏟烹調「蒜香龍虎斑魚片」，許睿慈負責料理「乾燒大蝦」，簡建輝的作品是「櫻花透抽卷」。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，現代社會大家都比較忙碌，漁會年節禮盒主打簡單、方便，買回家後開封就能料理，例如已處理過的龍虎斑，清蒸、煮湯都能上桌，4道海鮮料理大約1小時就能完成，買得實惠，吃得放心。