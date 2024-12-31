研究：司機罹患失智症風險最低！專家稱「2習慣」才最重要

哪一行罹患阿茲海默症的機率較低？根據《英國醫學期刊》（The British Medical Journal）最新研究指出，計程車與救護車駕駛罹患阿茲海默症的死亡率遠低於其他職業，研究推測這與其工作中頻繁使用導航與空間記憶能力有關，不過，想有效降低罹病風險，平常的生活習慣和飲食才是重中之重。

哈佛醫學院教授，同時也是這項研究的資深作者耶拿（Anupam Jena）表示，研究人員推測，計程車和救護車駕駛可能因為經常使用導航和大腦的空間處理能力，因此降低罹患阿茲海默症的風險。

研究人員認為，當道路封閉或塞車時，這些駕駛需要立刻思考如何從A點到B點，這可能有助於保護他們的認知能力。「他們每幾秒鐘就需要決定要往哪裡走、要在哪裡轉彎，」耶拿說：「你在職業生涯或一生中如何使用大腦，將會影響患病機率。」

這項研究也支持一項論點，就是透過「教育」和「腦部刺激」，有助於延緩阿茲海默症的症狀。

《英國醫學期刊》在2021年的研究也指出，從事不同職業的10萬人當中，從事認知刺激性的工作，相較於從事重複性高的人來說，患病的風險較低。

頻繁腦部刺激，有助於延緩症狀

賓州大學阿茲海默症研究中心主任沃爾克（David Wolk）向《華爾街日報》表示：「計程車司機的工作可能無法完全防止阿茲海默症，但至少能減緩發生機率。」

研究提到，因阿茲海默症死亡的平均比例，計程車司機為1.03％，救護車駕駛為0.91％，而其他職業則是3.9％。研究人員是利用美國疾病控制與預防中心（CDC）提供的2020至2022年死亡數據，這些數據記錄了死者的職業和死亡原因。

不過，這項研究也存在一些漏洞，《華爾街日報》認為，研究中並未清楚說明這些駕駛工作了多長的時間，也沒有針對個案進行分析，包括患病前出現的身體症狀。

阿茲海默症協會科學計畫資深總監賽克斯頓（Claire Sexton）指出，儘管職業可能對阿茲海默症的發展有一定影響，但還有許多其他因素會影響風險，包括身體活動程度、慢性健康狀況、飲食習慣，以及社交互動等，都可能有所影響。

《華爾街日報》建議，從事一些能刺激大腦的興趣愛好，也能減緩發病的機率，例如下棋，或是學習新的語言。

飲食和生活習慣，有助於改善認知退化

透過密集的飲食與生活方式改變，不僅可能延緩阿茲海默症相關的認知退化，甚至可能對早期患者帶來改善。 圖／ingimage

除此之外，個人生活習慣和飲食在治療相關疾病上，也占了很大的重要性。

今年6月，發表在《阿茲海默症研究與治療期刊》（Alzheimer's Research & Therapy）的研究指出，透過密集的飲食與生活方式改變，不僅可能延緩阿茲海默症相關的認知退化，甚至可能對早期患者帶來改善。

哈佛醫學院教授坦齊（Rudolph Tanzi）向《哈佛校刊》（Harvard Gazette）指出：「只透過改變生活方式，就能在20週內，在50名患者中看到改善，但這只是一項小型研究，且只持續20週，因此不要過早下定論，不過，也算是一個好的開始。」

這項實驗採用「所有可能方式」來治療阿茲海默症，研究人員指出，這些方法不僅全面，且更為密集，研究對象包括51位平均年齡73.5歲的初期阿茲海默症患者，所有人都被診斷為輕度認知障礙或早期癡呆，其中，有26人被隨機分配至干預組，25人為對照組。

這些干預措施，分別從飲食、運動、壓力管理和社交互動著手。

飲食部分，受試者為非限制熱量的純素飲食，並添加被認為能促進認知的補充品，包括Omega-3脂肪酸、薑黃素和多種維生素。

運動部分，受試者每天進行30分鐘的有氧運動，每週則進行三次重量訓練。

壓力管理部分，受試者每天花一小時，在專家指導下，進行冥想、瑜伽、伸展與呼吸練習。

社交互動方面，受試者每週會有三次，參加由心理健康專業人士主持的小組活動。

受試者在實驗後，會進行四項標準認知測試，結果顯示，干預組在多數測試中身體狀況有所改善，而對照組則多數保持不變甚至出現惡化。此外，干預組的血液與腸道微生物也出現變化，包括有益細菌增加、與阿茲海默症相關的細菌減少。

預防勝於治療

運動也是很重要的一環。 圖／ingimage

不過，任何疾病都是預防勝於治療。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，包括缺乏運動、高血壓、糖尿病、抽菸喝酒，都是罹患阿茲海默症等失智症的高風險族群。「近45％的失智症狀可以預防或延遲！」

CDC建議，成年人每週可花2小時半、每天至少20分鐘來運動，可以維持心臟、大腦和身體的健康。而為了管理血糖，CDC建議，可選擇熱量、飽和脂肪、糖和鹽含量較低的食物，並控制食物的攝取份量。同時，CDC也指出，人體的肝臟只能處理少量酒精，其餘酒精在體內移動時會損害肝臟和其他器官，如果要喝，專家建議女性每天飲酒一次或更少，男性每天飲酒兩次或更少。

生活中的微小改變，就可以產生很大的影響，也許，下次要約朋友喝酒，不妨改為一起運動吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2024.12.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）