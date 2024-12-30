全台跨年、迎曙光活動1次看 3大主題樂園明施放煙火秀

2024年進入最後倒數，不少民眾規畫參加跨年、看曙光活動，交通部觀光署彙整5個國家風景區、3個主題樂園及各個縣市政府2024-2025年跨年或迎曙光活動資訊。觀光署提醒，活動期間人潮眾多，可多搭乘公共運輸或接駁車，並做好保暖禦寒準備。

●5大國家風景區管理處跨年迎新：

●3大主題樂園繽紛跨年煙火秀：

(一) 麗寶樂園找來超強演唱會卡司陣容，全台最大的「天空之夢摩天輪動畫秀」加上超級吸睛的高密度璀璨煙火秀，絕對是今年跨年打卡必去的行程；隔天則可在麗寶樂園搭乘全台最大的天空之夢摩天輪迎接第一道曙光。 (二) 劍湖山世界獨特的摩天輪主體煙火秀，將以摩天輪主體煙火搭配無人機，共同演出「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，一起與大家迎接嶄新的2025年。 (三) 義大世界跨年煙火將施放「999秒大型藝術煙火秀」，以全新創意帶領大家進入2025科技年。

●各縣市政府熱鬧跨年晚會活動：

(一) 北部民眾，可到臺北市民廣場參加「台北最High新年城-2025跨年晚會活動」，也可以到淡水八里欣賞跨河煙火、桃園高鐵站前廣場、基隆虎仔山KEELUNG地標、新竹縣政府前廣場等地參加跨年晚會及煙火秀活動，歡樂的迎接嶄新2025年。 (二) 中部民眾，可前往台中水湳中央公園參加「2025臺中蛇現幸福 最強跨年夜」，也可到南投清境農場參加台灣最高海拔跨年晚會「清境跨年星空音樂派對」欣賞精彩歌舞表演。 (三) 南部民眾，可前往嘉義市立體育場參加「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」、台南永華市政中心西側廣場參加「2024台南市耶誕跨年系列活動」，高雄前鎮時代大道參加「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」，共同迎接2025年。隔天可到屏東滿州佳樂水風景區參加「2025風域曙光路跑活動」，迎接國境之南的第一道曙光。 (四) 東部民眾，也有「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」及「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」兩大活動陪伴大家，一同盛大迎接2025年。 (五) 離島跨年迎新更是難得體驗，金門將在新市里籃球場舉辦2025樂福金門閃耀迎新-金門跨年晚會，馬祖在南竿梅石演藝廳舉辦2025馬祖歲末聯歡跨年晚會，邀請民眾來一場星光閃耀的音樂饗宴。

阿里山賞太平一抹紅霞。圖／觀光署提供

義大世界跨年煙火秀。圖／觀光署提供

日月潭跨年煙火秀。圖／觀光署提供

梨山跨年晚會。圖／觀光署提供

麗寶樂園尋光之旅。圖／觀光署提供

阿里山日出。圖／觀光署提供