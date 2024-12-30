80歲免評巴氏量表？ 家總：改以長照2.0單軌評估

多名立委提案放寬80歲以上被看護者，免巴氏量表就可申請外籍看護，立法院明（31）日將表決就業服務法第46條修正案「80歲長者免巴氏量表評估可聘外籍看護」政策。家庭照顧者關懷總會（家總）盼停止修法，並提出2項反對理由與1項建議，大幅放寬家庭聘僱移工資格恐打亂看護工市場，且增加子女負擔。

家總提出反對理由，包括年齡歧視、衝擊現有聘僱外籍看護者權益，對家庭照顧者來說，將是一場災難。首先，以「年齡」做為免評標準，是另類年齡歧視，暗示80歲以上的長者不具自主生活能力，恐有違「壯世代」倡議精神。

家總表示，近年來掀起「壯世代」運動風潮，其重要主張就是反對年齡歧視，揚棄「銀髮族就需要被照顧」的舊思維。以國人的整體健康趨勢來看，台灣80歲以上的長輩，愈半數健康狀況良好；根據政府統計，80歲以上失能率約41.7%，85歲以上失能率約47.7%。

家總長期服務民眾的照顧需求，依經驗分析，一旦通過「80歲以上免評巴氏量表可聘外籍看護」，將引發二種家庭關係衝突：子女不放心，硬要長輩聘請外籍看護陪伴，遭到想要自主生活的長輩抗拒。另外，長輩看到別人有外籍看護，硬要子女聘請外籍看護，增加子女壓力負擔。

另一反對理由，家總強調，在未做好供需配套的情況下，若貿然開放80歲以上免評巴氏量表，將造成53萬健康長者可進場搶工，衝擊現有23萬已聘僱外籍看護者權益。外籍看護是稀缺資源，應優先配置給較嚴重的失能、失智與身心障族群等需要者。

巴氏量表經常引發詬病，光是評分標準就很嚴格，造成醫師困擾。家總建議，該做的是廢除巴氏量表，改以長照2.0單軌評估，民眾撥打長照專線1966，「一通電話、服務到家」，可以長照第四級以上（與目前政府補助住宿式機構標準相同）作為聘僱外籍看護標準。

家總呼籲，政府應廢除勞民傷財的巴氏量表申請外籍看護工的做法，一則減少民眾舟車勞頓、二則可避免醫病衝突、三則可讓民眾更早接觸長照服務。113年長照服務涵蓋率已破八成，最難突破的就是聘僱外籍看護家庭，此舉亦有助衛福部提升長照涵蓋率。