環部提最新減碳目標 綠色和平：電力係數降低作法未提

環境部今天召開「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，公布第三期（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標較基準年2005年減量28+-2%，也提出2030年電力排放係數0.319公斤/CO2e的目標。綠色和平指出，對於這次電力排放係數目標如何降低感到擔憂，各部門應針對過往的計畫與成效進行通盤檢討，更應積極推動更多的再生能源使用辦法。

綠色和平專案主任忻儀表示，綠色和平樂見環境部公布更高的28+-2%管制目標，台灣的減碳力將影響產業在國際市場的競爭力，當前能源轉型速度卻遠跟不上產業的減碳和綠電需求。本次環境部並未明確說明如何降低電力排放係數，近年來再生能源的發展又連年跟不上政策目標，環境部應說明清楚究竟如何達成電力排放係數0.495kg/CO2e減少35% 的作法。

忻儀建議，政府應推行更多再生能源「創能」的相關政策，加速電力市場的自由化，提出更多財務誘因與政策促使全台灣企業共同投入資源發展再生能源，例如將再生能源自用發電與儲能設備納入「產業創新條例」第10條之1的投資抵減範圍。

忻儀指出，加速產業積極使用再生能源以與政府協力加速減碳路徑，除能減少環境負擔，也有助於提升能源自主與產業升級。此外，在「財劃法」修正後，中央與地方政府應通力合作，一起落實減碳目標，勿讓氣候資金的分配成為淨零轉型的障礙。