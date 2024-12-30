快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

醫院個別總額試辦 健保署擬推AI測風險輔助分流

中央社／ 台北30日電

健保試辦分區總額，民間團體與學者擔心非重症、非輕症的中症疾病赴大醫院就醫受影響，健保署石崇良表示，疾病嚴重程度劃分確實不易，研擬未來推門診AI預測風險輔助分流。

醫院總額分區共管試辦計畫，預計明年第1季上路，盼藉個別醫院總額促進醫院自我管理。由於總額是匡列預算金額，醫療服務給付卻是論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋，未來醫院想避免點值滑落，可能減少門診，將連帶民眾掛號變難，甚至出現醫療人球。

衛生福利部長邱泰源今天向媒體說明，健保署持續滾動式修正管理，隨著醫療樣態改變，漸漸發現管理不應該全國一致，健保業務分台北、北、中、南、東、高屏等6區，依各區資源、人口與疾病型態設計個別總額，已有周全配套，相信不會發生看不了病、醫療人球事件。

未來醫院個別總額制上路，外界認為能否接住非重症、非輕症的中症患者才是關鍵，中央健康保險署長石崇良說，重症、輕症與中症確實較難二分法，隨著大醫院個別總額上路後，規劃導入人工智慧（AI），門診輔助預測患者疾病風險等級，最快明年第二季導入。

石崇良也提到，醫院個別總額已在南區實行約6年，在雲嘉南地區執行順利，未曾發生醫療人球事件，當地健保點值也是各分區最好，隨著健保明年迎接30週年，將南區模式推廣至全台，讓每個醫院都有預期成長空間，事先盤定個別總額，做法比較符合前瞻式預算精神。

石崇良說，考慮重症患者對醫學中心就醫剛性需求，不被個別總額排擠，已研擬將加護病房照顧個案、分娩、急性心肌梗塞、腦中風血栓、癌症等要跟時間賽跑的治療，額外計算給付標準，保障急重症醫療。透過重新推動分級醫療，讓輕症患者在基層就醫，不往大醫院跑。

健保署 患者 石崇良

延伸閱讀

健保給付癌藥事前審查數位化 健保署長石崇良：明年起3天內完成

防醫院爲保點值出現人球 石崇良：明年門診AI監控防弊

老人免健保費「繳稅門檻5%」可行？ 邱泰源指應維持現狀

長者罹病引發敗血症復健很重要 石崇良：PAC擬4大變革

相關新聞

北市新生南路、松江路2025年起列為空品維護區 未定檢上路恐遭罰6萬

明年元旦起，北市公告畫設新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口）南北向車道為第三期空氣品質維護區，加強管...

80歲免評巴氏量表？ 家總：改以長照2.0單軌評估

多名立委提案放寬80歲以上被看護者，免巴氏量表就可申請外籍看護，立法院明（31）日將表決就業服務法第46條修正案「80歲...

三星內建神功能APP團體聚餐必備！教你秒算「分攤費用」 星粉驚：現在才知

年末揪團一起KTV唱歌或好友一塊聚餐，分攤費用的時候總是很難算出平均價格嗎？三星（Samsung）日前就介紹一款「分帳神器（分攤神器）」Samsung Calculator APP，除了可以當一般計算機外，還可以設定服務費、人頭，進而算出每人需分攤的費用，相當方便，引來不少三星星粉用戶回應，「用了四、五年了第一次發現這功能。」

花蓮「親不知子海上古道」元旦免費入園 迎接新年曙光

花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區設施，東臨太平洋，吸引許多遊客，就連天后蔡依林也造訪過，卻因403花蓮地震受損嚴...

新北擴大癌症及成人篩檢年齡範圍 2025年元旦起生效

癌症只要及早檢查到，就不是不治之症，新北市衛生局宣布，從2025年元旦起，新北市針對癌症與成人預防保健篩檢，擴大適用年齡...

全台跨年、迎曙光活動1次看 3大主題樂園明施放煙火秀

2024年進入最後倒數，不少民眾規畫參加跨年、看曙光活動，交通部觀光署彙整5個國家風景區、3個主題樂園及各個縣市政府20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。