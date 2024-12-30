醫院個別總額試辦 健保署擬推AI測風險輔助分流

健保試辦分區總額，民間團體與學者擔心非重症、非輕症的中症疾病赴大醫院就醫受影響，健保署長石崇良表示，疾病嚴重程度劃分確實不易，研擬未來推門診AI預測風險輔助分流。

醫院總額分區共管試辦計畫，預計明年第1季上路，盼藉個別醫院總額促進醫院自我管理。由於總額是匡列預算金額，醫療服務給付卻是論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋，未來醫院想避免點值滑落，可能減少門診，將連帶民眾掛號變難，甚至出現醫療人球。

衛生福利部長邱泰源今天向媒體說明，健保署持續滾動式修正管理，隨著醫療樣態改變，漸漸發現管理不應該全國一致，健保業務分台北、北、中、南、東、高屏等6區，依各區資源、人口與疾病型態設計個別總額，已有周全配套，相信不會發生看不了病、醫療人球事件。

未來醫院個別總額制上路，外界認為能否接住非重症、非輕症的中症患者才是關鍵，中央健康保險署長石崇良說，重症、輕症與中症確實較難二分法，隨著大醫院個別總額上路後，規劃導入人工智慧（AI），門診輔助預測患者疾病風險等級，最快明年第二季導入。

石崇良也提到，醫院個別總額已在南區實行約6年，在雲嘉南地區執行順利，未曾發生醫療人球事件，當地健保點值也是各分區最好，隨著健保明年迎接30週年，將南區模式推廣至全台，讓每個醫院都有預期成長空間，事先盤定個別總額，做法比較符合前瞻式預算精神。

石崇良說，考慮重症患者對醫學中心就醫剛性需求，不被個別總額排擠，已研擬將加護病房照顧個案、分娩、急性心肌梗塞、腦中風血栓、癌症等要跟時間賽跑的治療，額外計算給付標準，保障急重症醫療。透過重新推動分級醫療，讓輕症患者在基層就醫，不往大醫院跑。