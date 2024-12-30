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跟團留意經營狀況 觀光署公布52家旅行社公告停業

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單。聯合報系資料照
觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單。聯合報系資料照

今年2月發生民眾參加越南富國島的旅行社卻慘遭丟包事件，為保障旅遊消費者權益及維護旅行產業健全發展，交通部觀光署今公告今年7月1日至12月30日期間，總計108家列入公告名單示警，其中有52家旅行社停業或曾經公告停業、12家廢止或撤銷執照、申請解散36家，及保證金扣押有6家；觀光署提醒，歲末正值旅遊旺季，務必留意旅行社經營狀況。

觀光署依「發展觀光條例」第43條，公告2024年7月1日至12月30日期間的旅行業營運狀況，相關廢止旅行業執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業旅行業相關名單，旅客可於觀光署官網查詢（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=2658）。

根據觀光署官網公布的業者名單，包含台商之友國際旅行社、艾米樂旅行社、光陽旅行社、遇見國際運通旅行社等52家業者，公告停業或曾經公告停業。

廢止或撤銷執照的旅行社，包含美加國際、有錢真好、哈樂、威翔、和撒那、麗群、順麗國際、洄瀾國際、東和、凱翔、壯遊、金漢妮等12家旅行社；被勒令停業的則有全球國際、翔展旅行社。

保證金扣押或執行的旅行社，包含再興國際、瘋狂賣客、双海國際、旅見、松愛國際、忘憂草國際等6家旅行社；申請解散，則有宇晴旅行社、三友旅行社、易票通旅遊網旅行社、中信旅行社、東海岸旅行社等36家。

觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。

觀光署表示，如選購低於參考售價產品，多比較內容，確認團費包含或不包含項目及是否有「自費行程」、解約的退費標準。

購買團體或個別旅遊商品時，務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存，簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。

至於選購國外旅遊產品或出國前，觀光署建議，可至外交部領事事務局網站或中華民國大陸委員會網站，查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊；出發前可至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。

觀光署表示，旅遊諮詢可利用觀光署免付費電話0800-011-765，旅遊糾紛可以書面向品保協會申訴。如於國外發生急難事故，可向外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885），如於陸港澳遇有急難情形，可與陸委會聯繫（02-23975589）得到即時協助。

旅行社 網站 觀光署

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