華航獲「ESG交通運輸永續獎」金獎 期盼推動永續發展

2024年首屆「ESG交通運輸永續獎」評選結果於12月28日揭曉，中華航空榮獲金獎殊榮，成為唯一獲獎的航空業者，頒獎典禮由交通部政務次長陳彥伯主持，華航永續長鍾人傑代表接受獎項。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部、財團法人台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，表彰交通運輸業在永續發展的傑出表現。華航表示，公司積極邁向「2050年淨零碳排」目標，訂定短中長期減碳計畫並提出完整的淨零排放路徑，不僅空中作業積極減碳，地面作業也同步優化，展現全面性行動。此外，華航持續深化與國際組織合作，參與「太平洋溫室效應氣體觀測（IAGOS-PGGM）」計畫，為全球氣候觀測提供關鍵數據，同時提升航路管理效率與氣候韌性。

華航強調，早在2017年即於新機飛渡時使用永續航空燃油 (SAF)，成為業界先驅。近年來華航連續三年響應天合聯盟「航空飛行挑戰」，率先在商業客貨航班中添加SAF。今年華航更啟動永續航空燃油企業客戶合作計畫，推動全貨機使用SAF，攜手供應鏈與企業客戶共同減少碳足跡，支持全球能源永續轉型。公司長期推動社會公益與環境保育計畫，包括關懷弱勢族群、支持產學合作、淨灘植樹、認養保育動物穿山甲，以及推動原民文化保存與經濟發展等，展現全面性的企業社會責任實踐。華航表示，未來將持續推動減碳創新與社會價值創造，攜手各界邁向淨零目標，為全球交通運輸永續發展注入新動能。