農藥殘留監測56件不合格 知名飯店、超市上榜

食藥署今天公布9至10月市售蔬果農產農藥殘留監測結果，合格率92.9%、其中56件不合格，包含兄弟大飯店、三商巧福中壢中原門市，及City Super復興店等知名店家均上榜。

衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，並於今天公布9到10月監測結果，總計抽驗791件農產品進行農藥殘留檢驗，其中735件符合規定、56件不合規定，合格率92.9%。

對於56件不符合規定農產品，食藥署透過新聞稿表示，由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

食藥署表示，不合規定農產品包含「蘇杭365」北投明德店的青蔥，被檢出農藥賽氟滅（Thifluzamide）0.16ppm，依規定為不得檢出；兄弟大飯店的青江菜，被檢出賽安勃（Cyantraniliprole）0.34ppm，依規定為不得檢出。

此外，食藥署指出，「三商巧福」中壢中原門市的青蔥，遭檢出賽氟滅（Thifluzamide）0.02ppm，依規定為不得檢出；全聯福利中心南投鹿谷門市的西洋芹菜，遭檢出滅脫定（Ametoctradin） 0.02ppm、賽安勃（Cyantraniliprole） 0.08 ppm，2者依規定皆不得檢出；全聯基隆七堵門市的蘿蔔，遭驗出賽速安（Thiamethoxam）、可尼丁（Clothianidin）超過容許量標準。

香辛植物方面，食藥署表示，台北環南市場全興蔬菜行，及City Super復興店的香菜，皆遭檢出多種不得檢出或不符使用規定的農藥。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。