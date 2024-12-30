桃機第三航廈機坪工程榮獲公共工程金質獎

桃園國際機場公司第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程榮獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎中央機關土木工程類第一級「品質優良獎」的肯定，機場公司總經理范孝倫日前代表受獎。

機場公司表示，桃園國際機場第三航站區建設計畫為近年來國內最大的單一量體公共工程，其中「機坪、滑行道及機坪設施工程」標案範圍包括新建27個停機坪、滑行道及針對主航廈周圍既有設施辦理階段性遷移，工程推動同步考量施工界面與維運管理，克服「穿著衣服改衣服」的挑戰，在設計及施工應用創新技術，導入減碳及永續概念，並落實公共工程三級品管制度及採取完善工安管控機制，確保工程品質及施工安全。隨著主體航廈工程漸次推進已完成19個機坪，北登機廊廳也預計於明年中後啟用，將逐步擴充桃園機場服務量能及提升營運效率。

機場公司強調「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」引入彈性停機位設計，可依不同機型需求調配停機坪，提升運作效率；採用昇降式高桅桿燈，提高維護便利性和作業安全，並透過重型膠輪滾壓機進行載重試驗，模擬航機載重，確保路基品質與耐久性。

機場公司表示，永續方面工程設計以減碳為目標，使用卜作嵐摻料（如飛灰、爐石粉等）降低水泥用量，減碳達1.67萬t-CO2e，剩餘土方則用於第三跑道填築，有效資源再利用。此外，機場公司執行生態調查及空氣、噪音與水文監測，確保工程對環境的衝擊降至最低。