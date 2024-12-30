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第三期溫室氣體管制目標出爐 環境部:2030年最高減碳30%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，公布第三期（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標為26至30%。記者李柏澔／攝影
環境部今天召開「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，公布第三期（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標為26至30%。記者李柏澔／攝影

環境部今天召開「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，公布第三期（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標較基準年2005年減量26至30%，較2022年國發會發布的國家自訂貢獻（NDC）的減量最高25%還高5個百分點。

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，第三階段（2026年至2030年）管制目標須在今年底前提出。今天環境部宣布2030年減碳新目標，落在26%至30%之間，比國發會提出的2030年國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％成長最多5個百分點。

環境部長彭啓明指出，本次公布的2030年減碳新目標要較基準年2005年減量28%加減2，經比對亞洲各國，以設定相同基準年2005年來計算2030年的目標，僅次於日本的減量41%；若換算各國碳排峰值年減量計算下，我國2007年碳排峰值在2030年目標減量下，目標可減量34-38%，接近韓國的40%，僅次於日本的的46%。

彭啓明說，台灣國際地位近期提高很多，但不能用末段班的成績來面對減碳，因此提出各部會的減碳旗艦計畫，以及金融支持、碳有價等方式；另為了接軌國際作法，2032和2035年的減碳新目標（NDC3.0）會在1月23日的第3次總統府氣候變遷對策委員會上提出。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，即日起將預告本次階段管制目標草案，預計2月7日將召開公聽會廣徵意見，之後會報行政院。

根據環境部統計，我國2022年溫室氣體淨排放量264133千公噸二氧化碳當量，較2021年減少4.07%，較基準年減少1.77%；與其他國家相比，我國2022年經濟成長率相較2021年增長2.6%，同期總溫室氣體排放減少3.78%。

另國內碳盤查對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的排碳大戶，上述對象碳排占國內總體約54%，本次也擴大應碳盤查登錄對象，擴大納入製造業及用電需求高的百貨業、量販業、倉儲業、電信業、交通（軌道）業、大型醫院、大專院校等，預計新增盤查家數約500家企業（門市約2萬間）。

蔡玲儀指出，盤查範疇一（公務車輛用油等）、範疇二（外購電力等）對象登錄但不用查驗和繳碳費，不過必須在2026年4月30日完成2025年的排放量登錄，也會編撰服務業、運輸業及醫療院所的碳盤查指引引導事業進行盤查。

氣候變遷 減碳 環境部

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